Platte am Fischmarkt : Bezirk Altona räumt radikal

Keine Gnade für die Obdachlosen am Fischmarkt: Am Dienstagmorgen ließ das Bezirksamt Altona ihre Platte räumen. Ex-Bewohner Dennis ratlos: „Es gab hier nie Stress.“

Es geht alles ganz schnell: Um Punkt 10 Uhr rückt ein Trupp der Stadreinigung am Fischmarkt an. Zelte, Matratzen, Kleidung – alles, was bis eben hier noch stand und lag, wird radikal weg geschmissen – unter den Augen von Polizisten, Bezirksmitarbeitern und Kamerateams.

Der Bezirk macht mit der Räumung seine Ankündigung von vergangener Woche wahr. Die Begründung dafür: Anwohner hätten sich zuvor über die „hygienischen Zustände“ auf der Platte beschwert.

„Müll immer weg gepackt“

Eine Aussage, die Dennis nicht nachvollziehen kann. „Wir haben unseren Müll immer sofort in Plastiktüten gepackt“, sagt der 35-Jährige, „wer will schon Ratten vor seinem Schlafplatz haben?“ Dennis ist einer von circa 20 Obdachlosen, die hier zuletzt Platte gemacht haben. „Es gab nie Stress, keine Saufgelage oder so etwas“, sagt er.

Wohin er und seine Frau nun gehen soll, weiß er nicht. Der Bezirk Altona hatte die Obdachlosen an das Pik As verwiesen. Keine Option für Dennis – wie viele Obdachlose fühlt er sich dort nicht sicher, hat Angst, dass ihm sein weniges Hab und Gut womöglich geklaut wird.

Viele sind schon vorher gegangen

Die Lage während der Räumung bleibt ruhig. Viele seien schon gestern gegangen, erzählt Dennis. Die anderen packen friedlich ihre Sachen ein – nur als ein einsamer Punk aus Richtung Landungsbrücken grölend und gestikulierend die Szenerie betritt, greifen die Polizisten ein und wollen die Papiere des Mannes sehen, die er anstandslos präsentiert.

Unterdessen landen weitere Zelte, Matratzen und private Dinge im Müllwagen. Als ein Mitarbeiter der Stadtreinigung zögert, weil er am Zaun einen sorgfältig abgedeckten Rollwagen mit privaten Habseligkeiten sieht, herrscht ihn ein Bezirksmitarbeiter an: „Weg, alles weg!“ Der Bezirk Altona, so scheint es, will hier alle Spuren der Obdachlosen beseitigen – restlos.