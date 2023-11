Neues Amt Altona : Bernd Begemann am 3. November

Das öffentliche Abendprogramm in unserem Hinz&Kunzt-Café im Neuen Amt Altona startet um 19 Uhr am 3. November mit Musik. Auf der Bühne stehen Bernd Begemann, Sprinter (Daniel Michel) und DJ Feelgood.

Die Tastaturen verstummen, das Licht wird gedimmt – jetzt beginnt die Zeit für kunstvoll vertonte Thesen zur Weltlage. Bernd Begemann, Berufsliedermacher und Muse der „Hamburger Schule“, übernimmt die Deutungshoheit im KunztCafé und spielt ein Konzert, das ihn womöglich endlich in die Sphären des Musikbusiness katapultieren wird, die ihm gebühren. Und wenn nicht: auch okay! Viel wichtiger ist sowieso die Magie des Moments, in der Begemann sein Publikum und sei es noch so zufällig daher­­ gel­aufen, in kollektives Verständnis verwickelt. Unterstützt wird er beim „Liedermaching“ von weiteren talentierten Singer-Songwritern aus Hamburg.