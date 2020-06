Juli-Ausgabe : Zeitungsabholung mit Zeitkarten

Liebe Hinz&Künztler*innen,

wir hoffen, der Neustart verlief für alle erfreulich. Uns haben viele positive Nachrichten erreicht von Verkäufer*innen, Kund*innen, Supermärkten, Unterstützer*innen etc. Es sieht fast so aus, als ob die Juni-Ausgabe am Ende ausverkauft sein wird!

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Die Juli-Ausgabe startet am 1. und 2. Juli. Wir werden wieder über Zeitkarten dafür sorgen,

dass Ihr Eure Zeitungen ohne Stress und ohne erhöhtes Ansteckungsrisiko bekommt!

Also bitte besorgt Euch im Vertrieb VOR dem 1. Juli eine Zeitkarte, denn ohne Zeitkarte

gibt es keine Zeitungen, zumindest nicht am 1. und 2. Juli.

Wir sind sehr gespannt, zu hören, welche Erfahrungen Ihr in Corona-Zeiten an Eurem

Verkaufsplatz gemacht habt. Euch weiterhin alles Gute und bis bald!

Euer Hinz&Kunzt-Team