Corona : Weiterer Impftermin in der Markthalle

Am 12. Mai können sich erneut Obdachlose in der Markthalle gegen Corona impfen lassen. Von 11 bis 15 Uhr ist ein mobiles Impfteam in der Tagesaufenthaltsstätte.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Beim ersten Impftermin für Obdachlose war der Andrang groß: 160 Menschen kamen am 5. Mai in die Markthalle, um sich gegen Corona impfen zu lassen. „Wir hoffen, dass wir noch weitere Menschen überzeugen können, und steuern Einrichtungen dafür auch ein weiteres Mal an“, sagte Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard (SPD) anschließend. Am Mittwoch, den 12. Mai, ist es in der Markthalle wieder soweit: Ab 11 Uhr können sich Obdachlose dort erneut impfen lassen.