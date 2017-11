Advent : Weihnachstmärkte mit Hinz&Kunzt

Punsch trinken, Bratwurst essen, Mandeln knabbern. Und dann an den Ständen der Adventsmärkte Kunsthandwerk und Kitsch bewundern und kaufen. Wir stellen ihnen drei Weihnachtsmärkte vor, die Sie nicht verpassen dürfen, denn: Hinz&Kunzt ist auch da!

An drei Adventswochenenden ist Hinz&Kunzt bei Hamburger Weihnachtsmärkten zu Gast. Unsere freiwilligen Helfer haben nicht nur Informationen über Hamburgs größtes Beschäftigungsprojekt für Obdachlose und das Straßenmagazin dabei, sondern auch Artikel aus unserem Shop.

Lesestoff, Leckeres, Designerstücke und was auf die Ohren – natürlich alles aus Hamburg. Schmökern Sie in unseren Sonderheften, schauen Sie sich unseren Verkaufsschlager Stadtlicht aus der Nähe an oder nehmen sie Lesebrettchen oder unseren Adventskalender in Augenschein.

Und hier treffen Sie uns:

Ökologischer Weihnachtsmarkt im Museum der Arbeit

Kein gewöhnlicher Weihnachtsmarkt, ein Öko-Weihnachtsmarkt: Was man hier kaufen kann, ist nachhaltig hergestellt, was man essen kann, aus ökologischen Produkten zubereitet. Kunsthandwerk und Manufakturen sorgen für urige Marktatmosphäre. An 80 Ständen, darunter der von Hinz&Kunzt, lässt es sich im Museum auch bei unfreundlichem Wetter vortrefflich flanieren.Kinder können Weihnachtskarten basteln, malen, beim Waschlappentheater zuschauen oder mit Ton und Naturmaterialien arbeiten.

Freitag, 1.12. 14–18 Uhr

Samstag, 2.12., 10–20 Uhr

Sonntag, 3.12., 10–20 Uhr

Museum der Arbeit, Wiesendamm 3. Eintritt: 5/3,50 Euro

Weihnachtsmarkt Winterhude im Goldbekhof

Im Goldbekhof präsentieren am zweiten Adventswochenende mehr als 35 professionelle Kunsthandwerker ihren Arbeiten in und vor der Halle und in der Bühne zum Hof. Frei nach dem Motto: Besondere Unikate als Geschenke für ganz besondere Menschen.

Samstag, 9.12., 11–18 Uhr

Sonntag, 10.12., 11–18 Uhr

Goldbekhaus, Moorfuhrtweg 9, Eintritt: frei



Adventsmesse in der Koppel 66

Für originelle Geschenkideen und seine heimelige Atmosphäre ist der Markt in der Koppel 66 stadtbekannt.In St. Georg zeigen rund 60 Aussteller aus dem In- und Ausland ihre Werke: von Fotografie, Grafik, Holz über Hutmode und Keramik, Leder, Papier, Schmuck und Textil ist für jeden etwas dabei. An allen Öffnungstagen gibt es ein Musikprogramm. Wir sind am dritten Adventswochenende mit unserem Stand vor Ort und freuen uns über Besuch!

Freitag, 15.12., 11–19 Uhr

Samstag, 16.12., 11–19 Uhr

Sonntag, 17.12., 11–19 Uhr

Koppel 66, Haus für Kunst und Handwerk, Koppel 66, Eintritt: frei