Neustart : So funktioniert kontaktloser Zeitungsverkauf

Ab Mittwoch gibt Hinz&Kunzt wieder Magazine an die Verkäufer*innen aus. Damit sich dabei alle wohl fühlen, haben wir den kontaktlosen Zeitungsverkauf entwickelt.

Auch wenn sich viele nach Lockerung der Corona-Schutzregeln sehnen, es gibt genügend Menschen, die zur Risikogruppe zählen und es sehr zu schätzen wissen, wenn wir Ihnen eine sichere Lösung anbieten. Deshalb kann sich jede*r Hinz&Künztler*in bei uns im Vertrieb kostenlos mit Verkaufshilfen eindecken, die einen kontaktfreien Zeitungsverkauf ermöglichen.

Es geht ganz einfach: Ihr erhaltet eine transparente Zeitungs-Box und eine Kassen-Box mit einer Kurzanleitung zum kontaktfreien Zeitungsverkauf.

Dazu erhaltet Ihr Klett-Bänder zum Kleben und Binden. Mit diesen Klett-Band-Lösungen habt Ihr die Möglichkeit, die Zeitungs- und Kassen-Box so am Verkaufsplatz so zu befestigen, dass Eure Kunden mit Abstand sich selbst bedienen können. Und am Verkaufstagsende könnt Ihr alles dank Klett-Band-Lösung wieder entfernen.

Bitte achtet darauf, dass das Klett-Band mit den kleinen Mikrohaken auf die Zeitungs-Box geklebt wird. Das Gegenstück, das Klett-Vlies ist dazu da, die Zeitungs-Box an Geländer, Pfosten, Säulen, Wänden, etc. anzubringen. Das Klett-Vlies gibt es zum Kleben oder zum Binden.

Wenn Ihr am Supermarkt das klebende Klett-Vlies (für Säule, Wand, Pfosten, Säule) nutzen wollt, müsst Ihr bitte den Supermarkt um Erlaubnis bitten. Damit das Klett-Klebe-Band auch verlässlich hält, muss der Untergrund gut gereinigt und trocken sein. Und wenn Ihr dem Klett-Klebe-Band 24 Stunden Trockenzeit gebt, dann hält das Ganze auch länger. Bitte denkt daran, dass Ihr nicht mehr als 8 Zeitungen in die Box legt.

Der Vertrieb kommt gerne persönlich zu Eurem Verkaufsplatz, um mit Euch gemeinsam die beste Lösung zu finden.

Wer auch Sonderhefte anbieten möchte, bekommt bei Bedarf auch zwei oder drei Zeitungs-Boxen. Bitte haltet Zeitungs- und Kassen-Box immer schön sauber, damit schützt Ihr Eure Gesundheit und die der Kund*innen.

Wir wünschen Euch einen erfolgreichen Neustart!