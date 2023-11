Neues Amt Altona : Thalia-Theater feat. Kurt Schwitters am 4. November

Szenische Lesung nach einem Filmentwurf von Kurt Schwitters. Im Kunzt-Café wird sie am 4. November ab 19 Uhr zum ersten Mal aufgeführt.

Weg mit den alten Strukturen, gepfiffen auf Dogma und Gruppenzwang, alles neu denken – das war der avantgardistische Drive, mit dem Kurt Schwitters zu Beginn des 20. Jahrhunderts seine Kunstwerke schuf. Berühmt wurde er für sein Lautgedicht „Ursonate“ und seine raumfüllende Installation „Merzbau“, weniger bekannt ist, dass er auch an einem Film arbeitete. Es kommt eine Frau darin vor, die in einem Haus hoch in den Wolken lebt, und ihr Geliebter, der Landstriche durchwandert auf der Suche nach ihr, auf Abwege gerät und schließlich selbst zum Gesuchten wird. Matthias Günther, Dramaturg am Thalia Theater, greift Schwitters’ Entwurf auf und verarbeitet ihn zur szenischen Lesung mit dem Titel „Mitten in der Welt steht ein Haus“. Im Kunzt-Café wird sie zum ersten Mal aufgeführt.

Es lesen die Thalia-Schauspielerinnen Oda und Rosa Thormeyer und ihr Ensemble-Kollege Stefan Stern. Dramaturgie: Matthias Günther