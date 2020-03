ȘTIRI CORONA Martie / Aprilie (ro)

Când apare următoarea ediție Hinz & Kunzt? Corona-Fonduri pentru vânzători, A ajuns scrisoare pentru mine și când pot să o ridic? Hinz&Kunzt Știri Corona Martie / Aprilie.

Când apare următoarea ediție Hinz & Kunzt?

Sincer, nu știm! Datorită răspândirii rapide a virusului corona, riscul de infecție continuă să crească. La acestea se adaugă restricțiile de contact ale orașului, care fac imposibilă distribuirea ziarului nostru.

Nu ne rămâne decât să sperăm că măsurile actuale iși vor face efectul și că in curând vom putea să ne reluam activitatea. Vă ținem la curent!

Vă rugăm să verificați în mod regulat pe site-ul nostru . Veți găsi toate informațiile importante în zona „Vânzătorului”: www.hinzundkunzt.de

Corona-Fonduri pentru vânzători

Fără ziar, dar nu cu mâinile goale

In luna aprilie, nu va fi posibilă vânzarea ziarului. În schimb, vom oferi o versiune online descărcabilă pe site-ul nostru. În legătură cu aceasta, facem campanii pentru donații care se transferă în fondurile Corona pentru vânzători.

Donațiile sunt destinate tuturor celor care au fost activi ca vânzători în acest an și acum nu reușesc să se descurce fără ziare.

Vă rugăm să ne sunați dacă rămâneți fără bani! Vă vom plăti un ajutor de supraviețuire de 100 € în aprilie. Nu trebuie să veniți la birou. Ne puteți lăsa un mesaj pe robotul telefonului. Menționați numele, numărul de legitimație și numărul de telefon pe robotul telefonic. Vă vom suna înapoi!

Meike: 040 32 108 308 sau 343

Zentrale: 040 32 108 311

Irina: 040 32 108 309

Isabel: 040 32 108 410

Oferte de ajutor in Hamburg

De unde puteți obține ajutor?

Multe organizații pentru persoane fără adăpost s-au închis sau funcționează doar în regim de urgență. Situația se schimbă aproape zilnic, de aceea este dificil să avem o imagine de ansamblu.

Vă rugăm să verificați pe site-ul nostru web! Acolo încercăm să vă oferim o imagine de ansamblu asupra ofertei actuale de ajutor din Hamburg.

Dacă nu aveți acces la internet, vă rugăm să apelați asistenții noștri sociali.

Irina: 040 32 108 309

Cum pot cere ajutor dacă nu pot vorbi limba germană?

1.) Poate aveți colegi sau prieteni care vorbesc limba germană și ne pot chema pentru dvs.?

2.) Dacă aveți acces la Internet, scrieți-ne un e-mail. Lasați-ne numele, numărul de legitimație și

numărul de telefon. Scrieți-ne în limba voastră care este problema cu care vă confruntați. Încercăm să vă răspundem la mesaj cu un program de traducere: info@hinzundkunzt.de

Corona povești de pe stradă

Nu numai noi, dar, de asemenea, clienții și cititorii voștri se întreabă ce mai faceți și cum afectează Corona viața oamenilor fără adapost. Cum procedează in aceste condiții, o persoană care nu are un adăpost unde să se retragă in siguranță?

Vă rugăm să sunați editorii dacă doriți să vă împărtășiți experiențele. Personalul editorial va rămâne, de asemenea, la dispoziția voastră. Vă rugăm să răspundeți la apel și să vă lăsați numele și numărul de telefon, editorii vă vor suna înapoi!

Tel: 040 / 32 108 314, redaktion@hinzundkunzt.de

Cecul meu este deja acolo și cum pot primi banii?

Vă rugăm să-l contactați mai întâi pe Jörn pentru a clarifica dacă cecurile sunt deja disponibile.

Jörn vă va spune când poate fi acolo pentru voi pentru vă plăti cecurile.

Jörn: 040/32 108-403

A ajuns scrisoare pentru mine și când pot să o ridic?

La acest număr de telefon puteți întreba dacă a sosit scrisoare pentru voi:

Tel: 040/32 108-311

Puteți ridica scrisoarea de luni până vineri între 10:00 și 15:00. Doar bateți la fereastra unde este steagul, acolo veți găsi un coleg care vă va ajuta.

O ultimă solicitare:

Vă rugăm să luați acest virus în serios și să vă protejați de el cât mai mult posibil! Vă putem compensa pierderea de bani într-o oarecare măsură, dar nu și sănătatea voastră!

Echipa voastră Hinz & Kunzt