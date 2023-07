Audiyou-Wettbewerb : So klingt Mut!

45 Beiträge zum Thema „Mut“ haben Schülerinnen und Schüler beim diesjährigen Hörwettbewerb von AudiYou und Hinz&Kunzt eingereicht. Jetzt stehen die Gewinner:innen fest.

Das Gedränge in der Zentralbibliothek am vergangenen Montag war groß. Rund 150 Kinder, Lehrkräfte und andere Interessierte wollten der Audiyou-Preisverleihung am Hühnerposten beiwohnen. Gespannt wartete sie darauf, für welche Gewinner:innen sich die Jury – bestehend aus der Jugendbuchautorin Isabel Abedi, Hörspielsprecher Sascha Draeger, Hinz&Künztler Gabor und Schülerin Mahla – entschieden hatte.

Die erste Auszeichnung erhielt eine der Jüngsten im Raum: Therese, acht Jahre alt, wurde für ihre Kurzgeschichte über ein Krokodil, das sich endlich traut ins Wasser zu springen, mit dem Sonderpreis für Newcomer ausgezeichnet.

Insgesamt fünf weitere Sonderpreise hat die Jury vergeben. Die Einsendung mit dem Titel „Fearless Fusion“ über ein Mutmacher-Getränk brachte das Publikum bei ihrer Präsentation zum Lachen und ihrem Produzenten, die Klasse 7e der Emil-Krause-Schule, den Innovationspreis ein.

Ergreifend wiederum wurde es zum Abschluss beim Hörspiel „Mit dem Boot nach Griechenland“. Hamza, ein Schüler der Berufsschule City Nord, erzählt in eigenen Worten seine lebensgefährliche Fluchtgeschichte und erhielt dafür ebenfalls einen Sonderpreis. Sein Bericht kann so wie alle anderen Beiträge jetzt über die Homepage zum Wettbewerb aufgerufen und angehört werden können.