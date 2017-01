Verkaufsoffener Sonntag : Schlussspurt zum Monatsende

Am 29. Januar ist verkaufsoffener Sonntag in Hamburg. Nutzt die Gelegenheit, und deckt euch mit Pfandzeitungen ein!

Zum Monatsende gibt es noch einmal eine gute Gelegenheit, viele Zeitungen zu verkaufen: Am 29. Januar ist in Hamburg verkaufsoffener Sonntag. Wie immer in der letzten Woche des Monats könnt ihr euch im Vertrieb Zeitungen leihen statt kaufen – und müsst am letzten Verkaufstag nur die Zeitungen bezahlen, die ihr tatsächlich noch verkauft habt. Fragt bitte am Tresen ausdrücklich nach „Pfandzeitungen“.

Nicht vergessen: Wer in der letzten Verkaufswoche des Monats Zeitungen kauft, bekommt besonders viele Bonuszeitungen. Das bedeutet, dass ihr im nächsten Monat Zeitungen geschenkt bekommt.

Viel Erfolg beim Verkaufen!