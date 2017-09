Obdachlose sexuell missbraucht : Polizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Die Polizei hat am Samstag zwei junge Männer verhaftet. Sie sollen Ende Februar eine Obdachlose in der Nähe der Lombardsbrücke geschlagen und sexuell missbraucht haben.

Die Tat ereignete sich bereits Ende Februar. Am Ufer der Binnenalster wurde eine Obdachlose unweit des Ballindamms plötzlich von zwei jungen Männern attackiert. Einen Tag nach dem Überfall meldete sich die 46-Jährige im Krankenhaus. Sie berichtete von Schlägen und einem sexuellen Übergriff und stellte anschließend Anzeige bei der Polizei.

Kommentar Obdachlosigkeit ist lebensgefährlich Die zunehmende Gewalt – auch unter Obdachlosen – verdeutlicht, dass Obdachlosigkeit lebensgefährlich ist. Ein Kommentar zu den aktuellen Vorfällen von Hinz&Kunzt-Chefredakteurin Birgit Müller.

Die Polizei konnte jetzt tatsächlich die beiden Tatverdächtigen schnappen. Aufgrund eines DNA-Treffers wurde zunächst ein 16-jähriger identifiziert. Darüber hinaus konnten durch Ermittlungen des Landeskriminalamtes für Sexualdelikte Hinweise zur Identität des zweiten Tatverdächtigen erlangt werden, berichtet die Polizei. Es handelt sich um einen 20-Jährigen.

Beide Männer sind Flüchtlinge und leben in einer Unterkunft. Gegen sie wurde am Wochenende ein Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss vollstreckt. Anschließend wurden sie dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zur Tat dauern weiter an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Menschen auf Straße in diesem Jahr Opfer von Gewalt werden. Gleich vier Mal brannten Platten von Obdachlosen, zuletzt im September. In einem Fall konnte ein Täter gefasst und zu sechs Jahren Haft verurteilt werden. Es handelte sich ebenfalls um einen Obdachlosen.