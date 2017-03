Hannover : Obdachloser schwebt nach brutalem Übergriff in Lebensgefahr

Ein 41-jähriger Obdachloser ringt mit dem Tod, nachdem er mit einem Pflasterstein angegriffen und schwer am Kopf verletzt wurde. Die Tat geschah am Raschplatz in Hannover.

Eine Zeugin hatte den Mann am späten Mittwochabend schwer verletzt in der Hannoveraner Innenstadt entdeckt. Er lag in einer Ecke neben dem Eingang eines Kinos am Raschplatz.

Wie die Polizeidirektion Hannover meldet, habe man in unmittelbarer Nähe des lebensgefährlich Verletzten einen Pflasterstein gefunden. Der oder die Täter haben dem Opfer, das aus Polen stammt, vermutlich „mehrfach gegen den Kopf geschlagen.“ Auch am Freitag schwebte der Mann noch immer in Lebensgefahr, bestätigte ein Polizeisprecher gegenüber Hinz&Kunzt.

„Wir hoffen, dass wir Zeugen finden, die auffällige Personen am Tattag oder vielleicht sogar den Vorfall beobachtet haben“, so der Polizeisprecher weiter. Derzeit werde „in alle Richtungen“ ermittelt. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0511 – 109 55 55 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Ein Obdachloser in Hannover ist mit einem Stein gegen Kopf geschlagen worden. Er schwebt in Lebensgefahr. https://t.co/fL6mmaM66x — NDR Niedersachsen (@NDRnds) 23. März 2017

17 Obdachlose vergangenes Jahr getötet

In Deutschland starben allein im vergangenen Jahr mindestens 17 Obdachlose nach gewalttätigen Übergriffen, 52 wurden verletzt, hat die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe aufgrund von Medienberichten recherchiert. Die Dunkelziffer dürfte jedoch noch deutlich höher liegen.