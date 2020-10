Benefizsong : Nighthawks rufen zu Spenden auf

Mit ihrem Song „Sleep“ will die Kölner Band „Nighthawks“ auf die Situation von Obdachlosen aufmerksam machen – und Spenden sammeln.

Mit ihrem Benefizsong wollen die Nighthawks darauf aufmerksam machen, dass arme und obdachlose Menschen insbesondere in der Coronazeit in Not sind und oft vergessen werden. Ihr eindringlicher Appell: Unterstützt die Obdachlosen vor Ort durch den Kauf der jeweiligen Straßenmagazine. Auch die Einnahmen aus ihrem Song sollen an Straßenmagazine in Deutschland gehen.

Die Jazz-Rock Band setzt seit mittlerweile über 20 Jahren immer wieder neue Akzente und hat einen eigenständigen Instrumentalsound entwickelt. Den Musiker*innen ist es ein Anliegen, mit ihren kreativen Mitteln etwas gegen Armut beizutragen. Das Video zum Song, den sie gemeinsam mit ihrem Hamburger Label Herzog Records produziert haben, gibt es hier: