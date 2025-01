Am Silvesterabend ist ein weiterer Obdachloser tot aufgefunden worden. Damit steigt die Zahl der Menschen, die vergangenes Jahr auf Hamburgs Straßen gestorben sind, auf 26.

Kurz vor Jahresende ist ein 42-jähriger Obdachloser tot am Hauptbahnhof aufgefunden worden. Das hat die Hamburger Staatsanwaltschaft gegenüber Hinz&Kunzt bestätigt. Der Obdachlose hat demnach zuvor einer Bekannten anvertraut, sich unwohl zu fühlen. Über die Bahnhofsmission sei dann der Rettungsdienst alarmiert worden. Ein Notarzt habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es laut Staatsanwaltschaft nicht.

Damit steigt die Zahl der Menschen, die 2024 auf Hamburgs Straßen gestorben sind, auf mindestens 26. Nur wenige Tage vor dem nun bekanntgewordenen Todesfall, ist am ersten Weihnachtstag ebenfalls am Hauptbahnhof ein nur 27-jähriger Obdachloser tot in einer S-Bahn gefunden worden.

Dass Menschen auf der Straße jung sterben, ist keine Ausnahme. Bei 15 der Toten aus dem vergangenen Jahr ist das Alter bekannt. Sie wurden im Schnitt gerade einmal 46 Jahre alt.