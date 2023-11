Hilfe für Obdachlose : Kältebus rollt wieder durch Hamburg

Der Kältebus rollt wieder auf Hamburgs Straßen. Das Team transportiert Obdachlose in die für sie zum Teil schwer erreichbaren Notunterkünfte und gibt auch Schlafsäcke und warme Jacken aus.

Ab sofort ist das Kältebus-Team wieder zwischen 19 Uhr und Mitternacht erreichbar. „Die Menschen verlassen sich auf unsere ehrenamtliche Arbeit“, sagt Kältebus-Koordinatorin Christina Pillat-Prieß. Unterstützt wird der Kältebus Hamburg auch von den Hamburger Freimaurern von 1795. Der Verein spendete vor wenigen Tagen 25.000 Euro.

Wer Obdachlose in Not sieht, ruft diese Nummer an: 0151 – 65 68 33 68.