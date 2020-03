Wandsbek : Jugendliche bringen Obdachlosen zu Fall

An der U-Bahn-Station Wandsbek Markt haben am Montag mehrere Jugendliche einen Obdachlosen angegriffen. Der Obdachlose wurde zum Glück nur leicht verletzt, gegen die Jugendlichen wird ermittelt.

Gegen 20 Uhr fuhr der obdachlose Mann an der U-Bahn-Station Wandsbek Markt auf einer Rolltreppe, als eine Gruppe Jugendliche den Nothalt der Rolltreppe drückten. So berichtet es die Hamburger Polizei auf Hinz&Kunzt-Nachfrage. Durch den plötzlichen Stopp der Treppe habe der Mann dann sein Gleichgewicht verloren, sei gestürzt und habe sich leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war laut Polizei aber nicht nötig.

Im Anschluss an den Sturz gerieten die Jugendlichen in Streit mit dem Mann und sollen ihn auch bedroht haben. Die Polizei nahm sechs Jugendliche kurzzeitig in Gewahrsam und ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung gegen sie.