Neustart : Hinz&Kunzt kommt zurück auf die Straße!

Wir freuen uns sehr, dass Hinz&Kunzt mit der Juni-Ausgabe endlich wieder durch Euch persönlich angeboten und verkauft werden kann! Wir versorgen euch mit den wichtigsten Infos zum Neustart.

Die Richtlinien zum Schutz vor Corona erfordern ein paar Veränderung im Vertriebsablauf bei uns in der Altstädter Twiete. Größere Menschenansammlungen sind nicht mehr möglich, deshalb strecken wir den Ausgabestart auf zwei Tage: Wir starten am Mittwoch/Donnerstag, den 27./28. Mai 2020. Wir sammeln keine Ausweise ein. Stattdessen vergeben wir Zeitkarten. Die Zeitkarte regelt, wann Ihr Eure Magazine abholen könnt. Die Zeitkarte erhaltet Ihr im Vertrieb an den Tagen vor dem Neustart! Ohne Zeitkarte gibt es an den ersten beiden Ausgabetagen keine Magazine!

Wer seine Zeitkarte verliert, kann erst am dritten Ausgabetag Magazine einkaufen. Bitte verhaltet Euch kooperativ und rücksichtsvoll, damit der Neustart für alle gut und entspannt wird:

Kommt erst, wenn Euer Zeitfenster geöffnet ist.

Haltet konsequent einen Abstand von 2 Metern.

Tragt Eure Atemschutzmasken (richtig).

Bitte meldet Euch mit Eurer Zeitkarte zur richtigen Zeit am Infozelt vor den Einfahrten (Zugang Steinstraße). Dann wird Euch das Team an die richtige Warteschlange weiterleiten.

Mit solchen Zeitkarten könnt ihr euch Magazine abholen. Ihr erhaltet sie im Vertrieb an den Tagen vor dem Neustart:





Wie könnt Ihr Eure Wartezeit verkürzen?

Ausweis bereithalten!

Scheine sind schneller als Münzgeld. Wechselt, wenn möglich vorher Euer Münzgeld in der Landesbank. Wer nur mit Münzgeld zahlen kann, sagt bitte im Info-Zelt Bescheid.

Abgezähltes Geld erfordert kein Wechselgeld, das geht schneller und ist gesünder.

Nur an den beiden ersten Verkaufstagen ist keine Platzeintragung erforderlich. Für die Innenstadt gilt: einfach an die bekannten Verkaufsplätze hinstellen (ausgenommen: Karstadt, Kaufhof und C&A). Wer den Platz verlässt, macht ihn für andere frei. Wenn Eure Magazine gestempelt werden sollen, dann sagt bitte am Info-Zelt, wie viele Magazine Ihr kaufen wollt. Dann werden sie während der Wartezeit gestempelt.

Alle weiteren Informationen zu Änderungen im Vertrieb erhaltet Ihr in den nächsten Tagen online und zum Verkaufsstart. Wir wünschen Euch einen gelungenen Neustart und bleibt gesund!

Euer Hinz&Kunzt-Team