25 Jahre Hinz&Kunzt : Herzlich Willkommen in der KunztKüche!

Zu unserem 25. Geburtstag erwartet uns ein Abenteuer für den Gaumen: In unserer KunztKüche im kredenzen Ihnen Hamburger Köche ein leckeres Gericht. Und ein Hinz&Kunzt-Team hilft in der Küche und serviert.

25 Köche an 25 Tagen: Zum 25. Geburtstag von Hinz&Kunzt haben wir zusammen mit dem Verein clubkinder ein Restaurant in Eimsbüttel eröffnet. In der COOK UP cullinary gallery von Lutz Bornhöft läuft jeden Abend ein anderes Team mit bekannten Hamburger Köchen auf und zaubert zusammen mit Hinz&Künztlern ein Drei-Gänge-Menü für unsere Gäste.

Wer am Abend in der Küche steht, wird am jeweiligen Vormittag bei Facebook bekanntgegeben. Den Mittagstisch serviert täglich Aron Farkas. Wer wenig Geld hat, muss dafür auch nichts bezahlen. Mehr Informationen zum Projekt gibt es hier.

