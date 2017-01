Unterstützung für Hinz&Kunzt : Gruner+Jahr-Mitarbeiter spenden 12.036 Euro

Wir sagen Danke: Mehr als 12.000 Euro haben die Mitarbeiter des Gruner+Jahr-Verlags an Hinz&Kunzt gespendet. Das Geld hatten sie beim Weihnachtsbasar gesammelt.

Anzeige



Die 2000 Mitarbeiter des Gruner+Jahr-Verlags hatten alles aus den Redaktionen ausgeräumt, was sich im Laufe des Jahres angesammelt hatte. Beim Weihnachtsbasar im Verlagsgebäude boten sie dann die gesammelten Dinge feil – für einen guten Zweck.

Das hat sich richtig gelohnt: Am Ende kamen beim Basar 60.180 Euro zusammen, die an fünf gemeinnützige Organisationen gespendet wurden. Neben Hinz&Kunzt freuten sich die Organisatoren des Hamburger Wohlfühlmorgens, die Kulturtouristen, die Frauenunterkunft Kemenate und die Lesepaten über großzügige Spenden in Höhe von jeweils 12.036 Euro.

Spenden sind für Hinz&Kunzt überlebenswichtig

Nur mit Hilfe von Spenden kann Hinz&Kunzt die Arbeit für Obdachlose in Hamburg sichern. Neben dem Straßenmagazin bieten wir unter anderem Sozialarbeit und mehrere Beschäftigungsprojekte. Mit der Spende der Gruner+Jahr-Mitarbeiter werden wir neue Sammeltonnen für unsere Pfandbeauftragten vom Hamburger Flughafen anschaffen. Einen Überblick über unsere weitere Arbeit finden Sie hier. Möglichkeiten, uns zu unterstützen, finden Sie hier.