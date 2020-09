Fotowettbewerb : Einladung zur Siegerehrung

Wer räumt dieses Jahr bei unserem Fotowettbewerb ab? Kommt am Montag zur Siegerehrung!

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Fast hätte uns Corona einen Strich durch den Fotowettbewerb gemacht – doch wir haben aus der Not eine Tugend gemacht und statt großer Workshops mehrere kleine mit unseren Lieblingsfotograf*innen organisiert. Lena Maja Wöhler, Dmitrij Leltschuk und Mauricio Bustamante haben an mehreren Tagen erklärt, wie man gute Fotos macht. Einsendeschluss war der 31. August. Nun entscheidet eine Jury (Fotograf Andreas Hornoff, Chefredakteurin Birgit Müller, Vertriebsleiter Christian Hagen, Sybille Arendt (Öffentlichkeitsarbeit) und Marina Schünemann (Teamassistenz)), welche Bilder am stärksten sind. Die Gewinner werden am Montag, 7. September, um 14 Uhr bei einer kleinen Feier im Hinz&Kunzt-Innenhof bekanntgegeben. Die besten Fotos werden außerdem in der Oktober-Ausgabe und im Kalender „Mein Hamburg“ veröffentlicht.