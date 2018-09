Zollanlagen Veddel : Denkmalschutz oder weg damit?

Am Wochenende lockt der Tag des offenen Denkmals wieder viele Besucher in die Stadtteile. Im Alltag stehen sich Denkmalschützer und Abrissbefürworter oft unversöhnlich gegenüber. Wie etwa im Fall der Zollanlagen auf der Veddel. Ein Streitgespräch.

Mehr Wohnungen, Geschäfte und Arztpraxen werden auf der Veddel dringend gebraucht, doch der Platz auf der Elbinsel ist rar. Bereits seit Jahren haben Bezirkspolitiker deshalb die am nördlichen Rand gelegene ehemalige Zollanlage im Blick.

Die historischen Gebäude sollen Neubauten weichen, so ihr Plan. Doch jetzt hat das Denkmalschutzamt ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht und das Ensemble unter Denkmalschutz gestellt.

Aus der rot-grünen Bezirksregierung kommen harsche Worte, Grünen-Fraktionschef Michael Osterburg sprach gar von einer Retourkutsche des Denkmalschutzamtes für den City-Hof, den der Senat gegen den Willen des Amtes abreißen lassen will.

„Das wird einfach verfallen.“ – Klaus Lübke

Herr Lübke, wieso sind Sie gegen den Denkmalschutz an dieser Stelle?

Was wäre das?

KLAUS LÜBKE: Die Begründung der Denkmalschützer zielt auf die Geschichte des Freihafens. Die projiziert man nun ausgerechnet an diese Stelle. Wir haben auch Zollämter, wo niemand etwas dagegen hätte, sie zu erhalten. Hier brauchen wir den Platz für Nutzungen, die im Stadtteil dringend benötigt werden.

LÜBKE: Wir hatten hier eine Zweifeld-Sporthalle geplant, einen großen Lebensmittelmarkt, Platz für eine Drogerie, eine Apotheke und einen Discounter, für Ärzte und einen Hochzeitssaal. In der Randbebauung waren Büros vorgesehen, innen sollten Wohnungen entstehen. Außerdem hätten wir hier Platz gehabt für eine Moschee. Im Bezirk arbeiten wir seit sechs Jahren daran, das alles zu entwickeln.

LÜBKE: Nach der Öffnung des Freihafens 2013 war es das Wichtigste, die umliegenden Straßen umzubauen. Dann sollte das Gelände entwickelt werden. Diesen Prozess hat das Bezirksamt aber im vergangenen Jahr angehalten, weil abgewartet werden sollte, was am Kleinen Grasbrook passiert. Wir haben ein Jahr mit den Planungen pausiert. Und kurz vor dem nächsten Schritt kam die Entscheidung des Denkmalschutzamtes dazwischen – für uns völlig überraschend.

SCHÜES: Erst einmal sollte man schauen, was schützenswert ist. Die langen Zollgebäude haben zweifelsohne einen starken Aussagewert, solche charakteristischen Gebäude gibt es viel zu wenig in Hamburg. Hier wäre ein interessanter Ort für Künstlerateliers oder Clubs, ähnlich wie im Oberhafen. Aus solchen schrägen, alten Gebäuden entsteht ja Kultur. Wenn wir die nicht mehr haben, ist Hamburg klinisch tot.

Aber was ist mit den Geschäften und Einrichtungen, von denen Klaus Lübke sprach?

LÜBKE: Nein. Mit dem, was jetzt unter Denkmalschutz steht, kann man hier nichts mehr machen. Das wird einfach verfallen, bis es irgendwann eh abgerissen wird. Und so ein Modell wie am Oberhafen kann ich mir hier gar nicht vorstellen.