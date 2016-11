Stellplatz gesucht : Hilfe für Hinz&Künztler Sascha

Eine ebay-Anzeige von Obdachlosen schlägt große Wellen: „Zeltmöglichkeit über den Winter dringend gesucht“, lautete ihre Suchanfrage. Die Obdachlosen hatten Glück und bekamen einen Campingwagen geschenkt.

Eingestellt hatte die ebay-Anzeige Hinz&Kunzt-Verkäufer Sascha. Seit Anfang November machte der 36-Jährige mit zwei Freunden und ihren drei Hunden in der Innenstadt vor Saturn „Platte“. Trotz Eiseskälte.

In die Notunterkünfte der Stadt kann der 36-Jährige nicht, weil er einen Hund hat. Es gäbe allerdings Platz in der Obdachlosenherberge Pik As. Aber Drogen, Alkohol und eine Vielzahl an Diebstählen schrecken ihn ab. „Da habe ich keinen Nerv drauf“, sagt Sascha. Die vergangenen Winter hat er deswegen auf der Straße oder bei Bekannten verbracht. Der frühe Kälteeinbruch allerdings beunruhigt ihn. „Das wird ein richtig harter Winter“, sagt der Hinz&Künztler.

Deswegen sucht er nach einer Alternative. Die ist inzwischen greifbar nah: Er bekam einen Campingwagen geschenkt. Noch steht der Anhänger in Kiel, aber Sascha freut sich schon: „Da habe ich wohl das große Los gezogen.“

In sozialen Netzwerken wie Facebook erfährt er weitere Unterstützung. Am Wochenende wollen die Obdachlosenhelfer den Campinganhänger mit Sascha aus Kiel abholen. Der Hinz&Künztler hat gerade eine richtige Glückssträhne.

Was ihm jetzt noch fehlt, ist ein Stellplatz. „Ich kann für Strom und Wasser zahlen“, sagt Sascha. „Auch eine kleine Miete würde ich wohl zusammenbekommen.“ Erneut schaltete er deswegen eine Anzeige bei ebay. Inzwischen sind einige ernstgemeinte Angebote bei Sascha eingetrudelt. Wenn alles gut läuft, gibt es Dank der Unterstützung zahlreicher Hamburger ab dem Wochenende einen Obdachlosen weniger.