Hamburger Tafel : „Bisher hat es immer gereicht!“

Nur noch Deutsche sollen Lebensmittelspenden bekommen: Diese umstrittene Regelung hat die Essener Tafel jetzt wieder zurückgenommen. Wie wird diese Debatte bei uns geführt? Ein Besuch bei der Hamburger Tafel und der Tafel in Wilhelmsburg.

Was war denn da los in Essen? Heidi Kyritz vom Team der Wilhelmsburger Tafel winkt ab. Sie will aus der Ferne nicht urteilen. Vor ihrer Tür gibt es schon genug zu tun. Täglich um halb sieben schließt sie das Alte Deichhaus am Stübenplatz auf, beim Morgenkaffee plant das Team den Tag: Die Touren zu Edeka, Lidl, Aldi und Netto im Stadtteil, das Austeilen der Wartenummern, die Lebensmittelausgabe. Dienstags bis donnerstags kommen Frühstück und Mittagstisch dazu, außerdem beliefert das Team zwei Außenstellen auf der Elbinsel. Arbeit satt.

Die Stimmung ist gut im Deichhaus. Eine Helferin vergibt die Wartebons, mit der anderen Hand schiebt sie ihr Baby im Kinderwagen vor und zurück. Andere Kollegen spielen Dart, trinken Kaffee, rauchen, klönen. „Wie eine große Familie“, sagt Kyritz lächelnd. Der Job ist ihr ans Herz gewachsen, auch viele Kunden sind inzwischen gute Bekannte. Sie stammen aus Bulgarien, Deutschland, Ghana, der Türkei und vielen anderen Ländern. Auch das Tafelteam ist international. Ein Vorteil? Heidi Kyritz zuckt die Schultern. „Mensch ist Mensch.“

In Hamburg werden alle bedient

Zwischen 30 und 50 Leute kommen pro Woche. Alle werden bedient, sagt Heidi Kyritz, egal ob sie aus dem Stadtteil kommen, aus einem anderen Bezirk oder aus fernen Ländern. Die Vorstellung, es könnten zu viele werden, lächelt sie einfach weg. Sie bleibt dabei: „Wir nehmen jeden auf.“ Volker Schenk, seit 13 Jahren im Tafelteam, bestätigt das: Auch Menschen ohne offiziellen Bedürftigkeitsnachweis würden versorgt, wenn sie um Hilfe bitten. „Lieber gebe ich einem, der nicht berechtigt ist, etwas zu essen, als dass mir einer durchrutscht, der Hunger hat“, sagt er. Bisher habe es immer gereicht.

Umso ferner erscheint Heidi Kyritz, was Anfang März in der Stadt Essen bekanntgemacht wurde: Über Wochen nahm die Tafel dort keine ausländischen Bedürftigen mehr auf. Ein missratener Versuch, Handlungsspielraum zu schaffen in einer chaotischen Konfliktlage? Wäre es nur bei der Einsicht geblieben: Es sind zu viele, die Hilfe brauchen.

Ein unverstellter Blick auf die Lage der Tafeln hätte die Fragen aufgeworfen, die das Problem an der Wurzel packen: Warum sind Menschen in Deutschland überhaupt auf Armenspeisungen angewiesen? Wieso stehen Leute in den Schlangen, die ­eigentlich versorgt sein sollten?

Jobcenter rät zum Tafel-Besuch

Der 67-jährige Willi aus Harburg seufzt. „Mir bleibt nichts anderes übrig“, sagt er. Seit 2009 kommt er zur Tafel, um Geld zu sparen – auf Anraten des Jobcenters, wie er sagt und wie viele bestätigen. Ist das Engagement von Freiwilligen also einkalkuliert, damit die staatliche Existenzsicherung reicht? „In Einzelfällen und Notsituationen“ könnten solche Empfehlungen vorkommen, sagt Heike Böttcher, Sprecherin des Hamburger Jobcenters. Was geschähe, wenn eine dringend benötigte Tafel die Nachfrage nicht erfüllen könnte, erklärt das Jobcenter nicht.

„Man ist ja gezwungen, hierherzukommen.“ – Tafel-Gast Willi

Willi muss sich weiterhin auf Heidi Kyritz und ihr Team verlassen. Seine Rente liege bei schmalen 400 Euro, sagt er, so viel koste auch die Wohnung – kalt. Und gerade sei die Miete wieder erhöht worden. Die Rente seiner Frau mache auch nicht viel wett. „Man ist ja gezwungen, hierherzukommen“, sagt Willi. Selbst mit Grundsicherung gehe es nicht anders.

Ältere bereiten der Tafel Sorgen

Christian Tack, Geschäftsführer der Tafel Hamburg, kennt das. „Die ­Bevölkerungsgruppe, die uns Sorgen macht, ist die der Älteren“, sagt er. Immer öfter sieht er bedürftige Senioren in den Schlangen. Obwohl es viele kränkt, nach lebenslanger Arbeit auf Spenden angewiesen zu sein. „Der große Nachteil bei der älteren Generation ist die Scham“, sagt Tack. Auch Willi erzählt, wie sehr er sich anfangs überwinden musste. Eine Wilhelmsburgerin, die zum ersten Mal zur Tafel kommt, möchte anonym bleiben. Sie will ihrer 19-jährigen Tochter Peinlichkeiten ersparen, sagt sie.

Neben ihr in der Schlange steht Khusty Zamil mit seiner Familie. „Unsere Nachbarn haben uns den Tipp gegeben“, sagt die zehnjährige Elia, die für ihren Vater übersetzt – sie und ihre Mutter kamen 2015 aus dem Irak nach Deutschland, Vater und Sohn folgten ein Jahr später. Inzwischen haben sie eine Wohnung in Bergedorf, bezahlt vom Jobcenter. Von einer Tafel in ihrer Nachbarschaft wüssten sie nichts, sagt Elia. In Wilhelmsburg packen ihnen die Helfer zwei Rollwagen voll.

Herkunft, Religion oder Hautfarbe? Egal.

Allen Bedürftigen helfen, ungeachtet ihrer Herkunft, Religion oder Hautfarbe – das ist der Grundsatz der Hamburger Tafel, wie ihn Gründerin Annemarie Dose vor 23 Jahren formulierte. Christian Tack sagt: „Das werden wir auch weiter durchhalten.“

Manche packen Tüten, andere lassen den Kunden freie Wahl.

Wie das im Einzelnen funktioniert, soll jede Ausgabestelle für sich regeln. Manche vergeben Wartenummern, andere lassen das Los entscheiden, wer wann an der Reihe ist. Manche Stellen packen Tüten vor, andere lassen den Kunden freie Wahl. Mancherorts zahlen sie einen Euro, andernorts vier. Die Helfer wüssten am besten, was in ihrer Nachbarschaft funktioniere, sagt Tack. Der Verein Tafel Hamburg sei ein reiner „Soziallogistiker“.

Nachwuchssorgen hat Tack nicht. In den Ausgabestellen sieht es anders aus: In Bahrenfeld, Altona-Eimsbüttel, Billstedt und Horn nimmt man derzeit keine Neukunden mehr auf. Es fehlt an Helfern oder an Platz. In Eidelstedt steht laut Tacks Liste ein ganzes Team bereit, findet aber keine Räume. Und die Tafel in Wilhelmsburg sucht händeringend Fahrer und Beifahrer.