Engagement : Azubis machen Osterfrühstück für Hinz&Künztler

200 belegte Brötchen für Hinz&Künztler hat eine Gruppe von Azubis und dualen Studenten geschmiert. Und es hat allen geschmeckt!

Eigentlich hätten die 17 Azubis und duale Studenten mit ihrer Zeit so ziemlich alles machen können, denn ihre Aufgabe lautete ganz allgemein, als Team etwas gemeinsam zu erarbeiten. Doch nach Hedonismus war ihnen nicht zu Mute: „Wir waren uns als Gruppe einig, dass wir was Gutes tun wollen, wo andere etwas von haben und nicht wir selbst“, sagt der 22-Jährige Thede Baumann.

Ihre Idee: Ein Osterfrühstück für die Hinz&Künztler! Und so stehen sie am Mittwoch nach Ostern seit 8.30 Uhr in der Küche von Hinz&Kunzt und schmieren Brötchen für die Straßenzeitungsverkäufer. Dass ihre Wahl auf Hinz&Kunzt fiel, kam nicht von ungefähr: „Ich kenne Hinz&Kunzt schon von Kleinauf“, sagt die 19-Jährige Sophie Below. Seit sie denken kann, kannte sie ihre Hinz&Kunzt-Verkäufer – und ihre Verkäufer sie. Außerdem spendet Sophies Vater als Freundeskreismitglied regelmäßig für das Projekt und gemeinsam besuchen sie oft Veranstaltungen von Hinz&Kunzt.

Die Hinz&Künztler wissen das Engagement der jungen Leute zu schätzen. „Gutes Frühstück!“, sagt etwa Miro und streckt den Daumen nach oben. „Die Verkäufer waren alle sehr, sehr glücklich“, sagt auch Sophie. „Alle sind freundlich und hilfsbereit.“ Thede Baumann hätte damit gar nicht gerechnet. Er räumt ein, früher Vorurteile gegenüber Obdachlosen gehabt zu haben. „Ich war sehr überrascht, dass es hier so krass positiv ist“, sagt er nach seiner Schicht. Win-win!

Bezahlt haben die Brötchen übrigens die Arbeitgeber der Azubis: Carlsberg, Aurubis, Kendrion, Still und das Klinikum Itzehohe. Und Carslberg hat sogar angekündigt, noch eine Geldspende oben drauf zu legen.

In einer Woche geht es für die Gruppe noch weiter. In Eutin helfen sie einen Tag bei der Tafel aus, sammeln Lebensmittelspenden und helfen im Büro.