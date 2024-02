In eigener Sache : Ausstellung im Hinz&Kunzt-Haus

Vom 16. Februar bis zum 31. März zeigt der Fotograf Mauricio Bustamante im Hinz&Kunzt-Haus seine Ausstellung „Blumen als Sinnbilder des Widerstands“.

Sie leben unter widrigen Bedingungen, trotzen dem harten Pflaster, schlagen sich in den Randzonen der Städte durch und sind trotzdem, jede auf ihre Art, besonders und schön – so sieht Fotograf Mauricio Bustamante wild wachsende Blumen als Sinnbilder für Menschen, die er auf der Straße kennengelernt hat.

Vor fünf Jahren zeigte er am Neuen Wall Blumen aus dem Hamburger Stadtraum, jetzt erweitert er das Feld und zeigt im Hinz&Kunzt-Haus seine neuen Motive im Kontext ihres Habitats: Blumen am Grenzzaun zu Europa, auf einer Verkehrsinsel in Mexiko, in der Wüste Arizonas oder in einem spanischen Gewächshaus.

Vernissage 16.02. um 18 Uhr / Öffnungszeiten Mo-Fr 9.30-17 Uhr