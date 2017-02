7. Konferenz zur sozialen Spaltung : Alt, älter, arm?

Was tun im Kampf gegen die Altersarmut? Damit beschäftigen sich Experten auf der 7. Konferenz zur sozialen Spaltung am Mittwoch. Wir haben vorab mit Organisator Jürgen Heilig über Rente, Grundsicherung und die Situation von Senioren in Hamburg gesprochen.

Bei der 7. Konferenz zur sozialen Spaltung dreht sich alles um das Thema Altersarmut – warum dieses Thema jetzt?

Jürgen Heilig: Weil bei diesem Thema große Verunsicherung herrscht, und das schon seit 20 Jahren: Bei Norbert Blüm hieß es noch ‚Die Rente ist sicher’, dann wurden in der Bevölkerung Ängste geschürt: Es hieß. die gesetzliche Rente reiche nicht mehr, man müsse unbedingt privat vorsorgen. Aber nicht nur die Politik, auch die Wohlfahrtsverbände haben ganz unterschiedliche Ansichten darüber, wie viele Menschen etwa im Jahr 2030 von Altersarmut betroffen sein werden. Manche Studien gehen von 50 Prozent aus, andere von höchstens 15 Prozent. Auf der Konferenz wollen wir eine kritische Bestandsaufnahme der unterschiedlichen Positionen vornehmen.

Laut aktuellen Zahlen des Statistikamts Nord beziehen rund 24.000 Menschen über 65 Jahren in Hamburg Grundsicherung, doppelt so viele wie 2005. Hamburg ist damit bundesweit Negativspitzenreiter – wird es auch um die Gründe hierfür gehen?

Ja, Klaus Wicher, der Hamburger Vorsitzende des Sozialverbands Deutschland (SoVD) wird sich mit den Zahlen aus Hamburg in seinem Vortrag beschäftigen. In Hamburg ist die Zahl der Empfänger von Grundsicherung doppelt so hoch wie im Bundesdurchschnitt. Besonders betroffen sind Langzeitarbeitlose, Minijobber, Niedriglohnempfänger, Frauen und Alleinerziehende. Zudem bezieht in Hamburg bereits jeder 4. ältere Mensch mit Migrationshintergrund Grundsicherung. Viele von ihnen haben früher als Hilfsarbeiter gejobbt. 7. Konferenz zur sozialen Spaltung Bei der Veranstaltung der AG Soziales Hamburg und der Evangelischen Akademie der Nordkirche diskutieren 120 Experten aus Behörden, Gewerkschaft, Wissenschaft und Wohlfahrtsverbänden über Altersarmut. Die Konferenz am Mittwoch, 22. Februar, in der Schnittke-Akademie ist ausverkauft.

Der Kanzlerkandidat der SPD, Martin Schulz, hat eine Mindestrente ins Spiel gebracht, die deutlich über der jetzigen Grundsicherung liegt. Ein sinnvolles Rezept gegen Altersarmut?

Was Martin Schulz gesagt hat, ist im Prinzip ja nichts Neues. Das steht auch schon im Koalitionsvertrag der Bundesregierung, nur dass es da nicht Mindestrente heißt sondern solidarische Lebensleistungsrente. Neu ist seine Interpretation, dass diese deutlich höher sein muss als die Grundsicherung und das wird auch der Fall sein müssen. Ebenso, dass alle Bevölkerungsgruppen in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen.

Werden am Ende der Konferenz konkrete Empfehlungen zum Umgang mit Altersarmut stehen?

Wir werden an diesem einen Tag natürlich nicht das Patentrezept gegen Altersarmut finden, das wäre vermessen. Aber wir sehen es als ersten Schritt an, das Thema stärker ins Bewusstsein zu bringen, gerade auch auf lokaler Ebene. Was kann ein Senat, was können einzelne Bezirke konkret in Hamburg tun? Da sieht es derzeit noch mau aus.

Jürgen Heilig ist Organisator der 7. Konferenz für soziale Spaltung und Studienleiter bei der Evangelischen Akademie der Nordkirche.