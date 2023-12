Melanie Mücher über die Wohncontainer für Obdachlose : „Große Unterkünfte bedeuten Stress“

Im November ist das diesjährige Hamburger Winternotprogramm angelaufen. Wir haben mit Melanie Mücher, Leiterin des Diakonie-Zentrums für Wohnungslose, über die begehrten Containerplätze und die Lage auf der Straße gesprochen.

Melanie Mücher: Die Vergabe per Los ist aus der Not geboren. Denn das Interesse an den Wohncontainern ist immer deutlich größer als das Angebot. Wir wollen die Plätze möglichst fair vergeben. Würden Sozialarbeiter da­rüber entscheiden, wer reindarf und wer nicht, würde das in unseren Augen eine zu große Macht bedeuten. Genauso falsch wäre es, wenn die Menschen vor unserer Einrichtung tagelang in der Kälte campieren würden, um als Erste dranzukommen. Das war in der Vergangenheit so, doch das wollen wir auf keinen Fall mehr. Das jetzige ­Verfahren ist das kleinste Übel, weil zumindest jeder die gleiche Chance hat, einen Platz zu bekommen. Wohl fühlen wir uns damit nicht. Wir verwalten nur den Mangel.

Die Plätze werden ohne Vorbedingungen vergeben?

Grundsätzlich kann jeder, der ein Los zieht, einen Platz ­bekommen. Wir ­prüfen nur, ob die Person schon wo­anders untergebracht ist. Das kommt in Einzelfällen vor. Oder ob ein starker Alkohol- oder Drogenkonsum bekannt ist. Da muss man bei Kirchenge­meinden sensibel sein, ins­besondere wenn Kitas auf dem Gelände sind. Und es sind ja Ehrenamtliche, die sich um die Containerbewohner kümmern. Die müssen damit umgehen können.

Werden alle Plätze verlost?