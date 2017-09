Golfturnier : Einlochen für Hinz&Kunzt

Wenn Irmhild und Lutz Heller bei ihrem Stammverkäufer in Buxtehude ein Hinz&Kunzt-Heft kaufen, dann wird erst mal eine Runde geschnackt. Berührungsängste kennt das Ehepaar nicht.

Anzeige





„Begegnungen herstellen, miteinander ins Gespräch kommen“, das ist für die beiden Ruheständler wichtig. Schon seit mehr als 20 Jahren organisieren sie deshalb mit ihrem kleinen Golfclub auf dem Gelände des Gut Immenbeck Benefizturniere für unterschiedliche Einrichtungen.

Am 8. Oktober wird nun das erste Turnier zugunsten von Hinz&Kunzt ausgerichtet. „Uns gefällt an Hinz&Kunzt die Idee der Hilfe zur Selbsthilfe“, erklärt Irmhild Heller. Das Turnier hat sie mit dem Clubvorsitzenden Heiko Schüßler gemeinsam organisiert und die Bürgermeisterin von Buxtehude als Schirmherrin gewonnen. Nicht nur Clubmitglieder, auch Gäste sind zum Einlochen willkommen. Vom Startgeld der Teilnehmer wird eine Basisspende von 20 Euro einbehalten. Wer will, kann aufstocken, auch die Zuschauer dürfen natürlich spenden. Dazu kommen noch Einnahmen aus einer Tombola.

Sonntag, 8. Oktober, 11 Uhr, Golfclub Gut Immenbeck, Inne Beek 66, 21614 Buxtehude, info@gut-immenbeck.de. Anmeldeschluss: 4. Oktober 16 Uhr.