Rund 439.500 Menschen leben in Deutschland in Wohn- oder Notunterkünften. Ein deutlicher Anstieg um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das statistische Bundesamt hat dafür eine Erklärung.

Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland steigt rasant an: Mussten 2022 noch 178.000 Menschen öffentlich-rechtlich untergebracht werden, zählten die Kommunen ein Jahr später bereits 372.000 Menschen in Wohn- und Notunterkünften. Dass jetzt zum Jahresbeginn 2024 noch einmal weitere 67.000 Menschen keine Wohnung haben, ruft die Diakonie auf den Plan. Sozialvorständin Maria Loheide spricht von einem „deutlichen Alarmsignal für unsere Gesellschaft“ und fordert: „Es muss dringend gehandelt und gegengesteuert werden.“ Schließlich habe die Bundesregierung das Ziel ausgerufen, die Wohnungslosigkeit bis 2030 zu beenden. Aktuell steige die Zahl jedoch immer weiter an. Loheide fordert deswegen: „Der Schutz vor Wohnungsverlust muss ausgebaut und mehr bezahlbarer Wohnraum speziell für wohnungslose Menschen geschaffen werden.“

Viele Wohnungslose stammen aus der Ukraine

Das statistische Bundesamt will den Anstieg jedoch nicht überbewerten und verweist darauf, dass es eine „Verbesserungen der Datenmeldungen im dritten Jahr seit der Einführung der Statistik“ gegeben habe. Fast ein Drittel der Untergebrachten seien zudem geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer.

Trotz alledem seien die Zahlen „besorgniserregend“, sagt Sabine Bösing, Geschäftsführerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosigkeit: „Wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jeder Zahl ein persönliches Schicksal steckt – Menschen, die ihr Zuhause verloren haben und in große Not geraten sind.“

Wie viele Menschen auf der Straße leben, geht aus den jetzt veröffentlichten Zahlen noch nicht hervor. Erst in der begleitenden Wohnungslosenberichterstattung, die in den kommenden Monaten veröffentlicht wird, werden dazu Zahlen bekannt gegeben. Bei der letzten Zählung vor zwei Jahren lebten mehr als 37.000 Menschen in Deutschland auf der Straße.