25 Jahre : Hinz&Kunzt feiert Geburtstag!

Kommt rum! Am 6. November feiert Hinz&Kunzt 25 Jahre Bestehen in der Markthalle: mit Musik von der Gustav Peter Wöhler Band und Gesprächen mit Hinz&Künztlern und Gästen. Moderiert wird der Abend von Michel Abdollahi.

Am 6. November 1993 erblickte Hinz&Kunzt das Licht der Welt. Seitdem sind das monatlich erscheinende Heft und seine Verkäufer aus dem Stadtbild nicht mehr wegzudenken.

Und seit einem Vierteljahrhundert leistet das Straßenmagazin Lobbyarbeit, baut Brücken zwischen Menschen und ist Heimat für aktuell 530 Verkäufer. Die Hinz&Künztler profitieren auch von der Sozialarbeit, Freizeitangeboten und vielfältiger Unterstützung im Alltag.

25 Jahre „Aufstehen statt Aufgeben!“ werden nun gefeiert – und ganz Hamburg ist dazu eingeladen!

Hinz&Kunzt-Kochbuch erscheint

Außerdem hat an diesem Tag „Willkommen in der KunztKüche!“ Premiere. Das knapp 200 Seiten starke Kochbuch enthält 25 Drei-Gänge-Menüs von Sterneköchen, jungen Wilden und anderen Küchengöttern – eine tolle Erinnerung an das 25-tägige Restaurant im April diesen Jahres.