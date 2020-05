Koalitionsverhandlungen : Denkt auch an die Obdachlosen, SPD und Grüne!

Wohnungen für Obdachlose nach dem Prinzip Housing First!

„Das Hamburger Hilfesystem braucht einen Richtungswechsel hin zu Housing First!Bei diesem sehr überzeugenden Konzept bekommen wohnungslose Menschen so schnell wie möglich und ohne Vorbedin­gungen einen Mietvertrag für eine eigene Wohnung. Einmal eingezogen, können sie Hilfe von Sozialarbeitern bei der Bewältigung ihrer Probleme bekommen, wenn sie das möchten. Dadurch bekommen sie die nötige Sicherheit, ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Das Faszinierende an diesem Ansatz ist: Auch Menschen mit großen Problemen wie psychischen oder Suchterkrankungen kann man zu einem menschenwürdigen Leben verhelfen – selbstbestimmt in den eigenen vier Wänden. Für die überwältigende Mehrheit wohnungsloser Menschen wäre das der richtige Ansatz – das belegen Studien aus den USA und Europa. Und für die Stadt wäre es viel günstiger, die Menschen auf diese Weise unterzubringen. Ein Modellprojekt insbe­sondere für obdachlose Menschen, wie die Bürgerschaft gerade beschlos­sen hat, wäre ein Anfang und würde zeigen: Was weltweit funktioniert, funktioniert auch in Hamburg.“

Stephan Nagel, Referent für Wohnungslosenhilfe bei der Diakonie