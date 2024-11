Mit einer gemeinsamen Themenwoche machen der NDR und Hinz&Kunzt in den kommenden Tagen auf die Not auf Hamburgs Straßen aufmerksam.

Menschen in den Mittelpunkt stellen, die sonst am Rande der Gesellschaft stehen: Das ist das Ziel der gemeinsamen Themenwoche Obdachlosigkeit vom NDR und Hinz&Kunzt. Zum Auftakt berichteten am Sonntag Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen im „Hamburg Journal“, wie sie auf der Straße gelandet sind und was sie dort erlebt haben. den folgenden Tagen geht es in weiteren Beiträgen etwa um Versorgungsangebote wie Kleiderkammern und Suppenküchen oder die Situation obdachloser Frauen – Themen-Schwerpunkt auch in der aktuellen Ausgabe von Hinz&Kunzt.

„Wir freuen uns, dass der NDR so intensiv über obdachlose Menschen berichtet“, sagt Jörn Sturm, Geschäftsführer von Hinz&Kunzt. Die Situation auf der Straße sei teilweise dramatisch. „Die Politik muss Konzepte entwickeln, wie Wohnraum entstehen kann und die Gesundheitsfürsorge für Obdachlose verbessert werden kann.“

Wie Hamburg dem wachsenden Elend auf den Straßen begegnen könnte, wird der Hinz&Kunzt-Geschäftsführer am kommenden Donnerstag ab 18 Uhr gemeinsam mit weiteren Fachleuten in der Rathauspassage diskutieren – auf Einladung des NDR. Hendrik Lünenborg, Direktor des Landesfunkhauses Hamburg, sagt zur Themenwoche: „Gerade jetzt zu Beginn der kalten Jahreszeit finden wir es enorm wichtig, den Blick auf diejenigen zu richten, die am Rande der Gesellschaft stehen. Mit dem Ziel, die Situation von obdachlosen Menschen in Hamburg zu verbessern.“