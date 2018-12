Mehr als eine warme Mahlzeit : Ein Geschenk für Hamburgs Obdachlose

Zahlreiche Helfer, Sponsoren und Prominente haben in der Fischauktionshalle auch in diesem Jahr eine Weihnachtsfeier für mehr als 400 Bedürftige organisiert.

Der Duft von frischem Gebäck hängt sicherlich auch heute noch in der Irena-Sendler-Schule in Wellingsbüttel. Lehrerin Hille Flemming hatte die Lehrküche der Stadtteilschule in den vergangenen Tagen zusammen mit Schülern von der fünften bis elften Klasse in eine kleine Keksfabrik verwandelt. Das Ergebnis: Rund 3000 Kekse in mehr als 400 kleine Tütchen. Versehen jeweils mit einer kleinen persönlichen Botschaft. Als Geschenk für Hamburgs Obdachlose.

Die fanden die kleinen Tütchen am 4. Dezember auf den gedeckten Tischen in der Fischauktionshalle. Wie in den Vorjahren servierte dort Event-Manager Sven Flohr mit seinem Friendscup-Team ein großes vorweihnachtliches Festmahl für Hamburgs Obdachlose.

Neben Essen und Geschenken gab es wie in den Vorjahren ein buntes Musikprogramm von Pop bis Weihnachtsmusik. Eine Besonderheit der Feier: Prominente aus Kultur, Sport und Unterhaltung bedienten die Obdachlosen.

Bereits zum sechsten Mal hatte Sven Flohr mit seiner Agentur in diesem Jahr die Feier organisiert. Zum vierten Mal in Folge in der Fischauktionshalle. „Das klappt nur, weil wir tolle Partner haben“, sagt Flohr. Er meint die vielen ehrenamtlichen Helfer, aber natürlich auch die Sponsoren wie perfect media, Rock Antenne Hamburg, Jens Timm und REWE und Frauen in Verantwortung und Shell, die die Keksbäckerei in der Irena-Sendler-Schule initiiert hatten.