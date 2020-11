Neue Ausgabe : Verkaufsstart für Dezember-Ausgabe

Am Montag, den 30. November, startet der Verkauf unserer Dezember-Ausgabe. Auf eurer Zeitkarte steht, wann ihr euch das neue Magazin abholen könnt.

Um Menschenansammlungen zu vermeiden, wird auch die Ausgabe der Dezember-Ausgabe mit Zeitkarten geregelt. Die Zeitkarte erhaltet Ihr im Vertrieb an den Tagen vor dem Verkaufsstart.

Bitte verhaltet Euch an diese Regeln:

Kommt erst, wenn Euer Zeitfenster geöffnet ist.

Haltet konsequent einen Abstand von zwei Metern ein.

Tragt Eure Atemschutzmasken (richtig).

Bitte meldet Euch mit Eurer Zeitkarte zur richtigen Zeit an der Einfahrten an der Steinstraße. Dann wird Euch das Team an die richtige Warteschlange weiterleiten.