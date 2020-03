Koronawirus News Marzec / kwiecień (pl)

Kiedy nadejdzie kolejna edycja Hinz&Kunzt? Fundusz sprzedawcy korona, Historie koronawirus z ulicy, Sprawdź wypłatę: Hinz&Kunzt Koronawirus News Marzec / kwiecień.

Kiedy nadejdzie kolejna edycja Hinz&Kunzt?

Szczerze mówiąc, nie wiemy! Ze względu na rosnące rozprzestrzenianie się wirusa koronowego ryzyko infekcji nadal rośnie. Do tego dochodzą ograniczenia kontaktu w mieście, które uniemożliwiają dystrybucję naszej gazety. Miejmy nadzieję, że skuteczne zarządzenia zaczną szybko dzialać i że wkrótce możemy zacząć od nowa. Będziemy Was na bieżąco informować!

Odwiedzajcie regularnie naszą stronę internetową. Wszystkie ważne informacje znajdziesz w obszarze „Sprzedawca”.

Fundusz sprzedawcy korona

Bez gazety, ale nadal nie stojąc z pustymi rękoma

W kwietniu niestety nie będzie drukowanej gazety na sprzedaż. Zamiast tego znajdziecie na naszej stronie internetowej wersję online gazety. W związku z tym prowadzimy kampanię na rzecz darowizn, która wpływają na fundusz sprzedawcy Corona.

Darowizny przeznaczone są dla wszystkich, którzy w tym roku sprzedawali gazety i bez sprzedarzy nie łatwo im się powodzi.

Proszę przedzwonić jeżeli bedzie cienko z kasą! W kwietniu zapacimy Wam kwote w wysokości 100 EUR jako pomoc. Jeśli nas nie zastaniesz, nagraj na sekretarce swoje nazwisko i swój numer sprzedawcy i telefonu. Oddzwonimy!

Zentrale: 040 32 108-311

Isabel: 040 32 108-410

Irina: 040 32 108-309

Vertrieb: 040 32 108-343

Stephan: 0179 74 59 862

Pomoc w Hamburgu

Gdzie możesz uzyskać pomoc?

Wiele zakładów dla bezdomnych zostało już zamknięte lub działa wyłącznie awaryjnie. Sytuacja zmienia się prawie codziennie, więc trudno zachować przegląd .

Proszę zerknąć na naszą stronę internetową! Spróbujemy Wam przedstawić aktualne oferty pomocy w Hamburgu. Jeśli nie masz dostępu do internetu, zadzwoń do naszych pracowników opieki społecznej.

Jak mogę poprosić o pomoc, jeśli nie mówię po niemiecku?

1.) Może masz kolegów lub znajomych, którzy mówią po niemiecku i mogą do nas zadzwonić?

2.) Jeśli masz dostęp do internetu, wyślij nam emaila. Zostaw nam swoje imię i nazwisko, numer sprzedawcy i numer telefonu. Napisz do nas w swoim języku i przedstaw twoj problem. Spróbujemy odpowiedzieć na Twoją wiadomość za pomocą programu tłumaczącego: info@hinzundkunzt.de

Historie koronawirus z ulicy

Wiedz jak sobie radzisz!

Nie tylko my, ale także twoi klienci i czytelnicy zastanawiają się, jak się czujesz i jak koronakryzys odbija się na życiu na ulicy. Jak radzisz sobie z sytuacją, gdy nie masz bezpiecznego schronienia?

Zadzwoń do redaktorów, jeśli chcesz opisać swoje doświadczenia. Redakcja jest do Twojej dyspozycji. Nagraj się na sekretarkię, zostaw swoje imię i numer telefonu, redaktorzy oddzwonią!

Tel: 040 / 32 108 314, redaktion@hinzundkunzt.de

Sprawdź wypłatę

Czy mój czek już tam jest i jak mogę otrzymać pieniądze?

Najpierw skontaktuj się z Jörn, aby wyjaśnić, czy czeki już są dostępne. A potem Jörn Tobie powie, kiedy będziesz móc jego tam zastać, abyś mógł wypłacić czeki.

Jörn: 040 / 32 108-403

Ważny post dla ciebie?

Czy dostałem pocztę i kiedy mogę ją odebrać? Możesz skorzystać z tego numeru, aby zapytać, czy otrzymałeś pocztę:

Tel: 040 / 32 108-311

Możesz odebrać pocztę od poniedziałku do piątku od 10:00 do 15:00. Wystarczy zapukać do okna, w którym znajduje się flaga, tam znajdziesz kolegę, który ci pomoże.

Ostatnia prośba:

Traktuj poważnie wirusa i chroń się przed nim, ile jest możliwe! Możemy Wam pomóc przy stracie pieniędzy, ale Waszego zdrowia uratować nie potrafimy!

Twój zespół Hinz & Kunzt