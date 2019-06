Kunst : Jutta Bauer stellt aus

Die Illustratorin Jutta Bauer zeigt in ihren Zeichnungen, dass Armut viele Gesichter hat. Hinz&Künztler standen für ihre aktuelle Ausstellung in unseren Räumen Modell. Zu sehen sind die Schwarz-Weiß-Zeichnungen noch bis zum 31. Juli.

Mit wenigen Strichen kann Illustratorin Jutta Bauer ein ganzes Leben einfangen – wie für das Buch „Ein mittelschönes Leben“ von Kirsten Boie. Armut und Ungerechtigkeit bringen die 64-Jährige auf. Mit ihren Bildern, für die Hinz&Künztler und ihre tierischen Begleiter Modell standen, will sie ein Zeichen dagegen setzen.

Noch bis zum 31. Juli ist ihre Ausstellung „Armut hat viele Gesichter“ in den Räumen von Hinz&Kunzt in der Altstädter Twiete 1-5 zu sehen. Ein Teil des Erlöses geht an Hinz&Kunzt. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils von Mo-Fr von 10-13.30 und 15-18 Uhr.

Eintritt frei.