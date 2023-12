Das Jahr endet mit vielen traurigen Nachrichten. Wir wollen in angemessenen Rahmen Abschied nehmen von unseren drei lieben Kollegen Stefan Calin, Sigi Pachan und Reiner Rümke.

Die Trauerfeier findet am Dienstag, den 19. Dezember, in der Dreieinigkeitskirche (St. Georgskirchhof) in St. Georg um 18 Uhr statt.

Treffpunkt für Verkäufer:innen ist um 17:30 Uhr bei Hinz&Kunzt.