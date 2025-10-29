Wohnraumagentur Darmstadt

Helfen statt Räumen

· von Jonas Fabricius-Füllner
Ein Platz mit einer großen Säule in der Mitte, über den Menschen spazieren
Der Luisenplatz in Darmstadt. Foto: Actionpress/Imagebroker
In Darmstadt kümmert sich eine „soziale Wohnraumagentur“ um Benachteiligte auf dem Wohnungsmarkt – mit Erfolg, sagt Doreen Petri, Geschäftsführerin der Neuen Wohnraumhilfe, im Gespräch mit Hinz&Kunzt.

Hinz&Kunzt: Sie leiten Darmstadts soziale Wohnraumagentur. Wie kann ich mir Ihre Arbeit vorstellen?

Doreen Petri: Die Neue Wohnraumhilfe wurde hier bereits vor mehr als 30 Jahren von sozialen Trägern gegründet. Heute verwalten wir als gemeinnützige Gesellschaft 400 Wohnungen selbst, von denen wir etwa 85 Prozent anmieten – der Rest gehört uns. Darüber hinaus kooperieren wir mit Wohnungsgesellschaften.


Autor:in
Jonas Fabricius-Füllner
Jonas Fabricius-Füllner

Wohnen, Zwangsräumungen