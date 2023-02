Stellenausschreibung : Volontariat in der Hinz&Kunzt-Redaktion

Ein Magazin gestalten, Reportagen schreiben, das Straßenmagazin ins Netz bringen – das könnt ihr ab Juni bei Hinz&Kunzt lernen. Wir besetzen für zwei Jahre eine Volontariatsstelle in unserer Redaktion.

Die Hinz&Kunzt-Redaktion ist ein professionelles kleines Team, das mit flachen Hierarchien und ohne Chefredaktion arbeitet und dabei viel Wert auf ein gutes Miteinander legt. Ab dem 1. Juni möchten wir dieses Team um eine Volontär:in erweitern und ihr oder ihm das Handwerk des Magazinjournalismus praktisch vermitteln. Dabei ermöglichen wir die Mitarbeit an allen Phasen der Magazinproduktion.

Boulevard – im Besten Sinne

Uns beschäftigen vor allem Sozialpolitik, Gesellschaftspolitik, Kultur und die Stadt Hamburg. Wir arbeiten eng mit Obdachlosen und anderen Menschen in Not zusammen, die uns viele Anregungen für Geschichten liefern. Wir decken nicht nur Missstände auf, sondern liefern auch Best-Practice-Beispiele.

Wir wollen nachrichtlich sein, hintergründig oder feuilletonistisch. Wir sind kritisch, sorgfältig, konstruktiv und trotzdem ein Boulevardmagazin im besten Sinne, das sich an alle Hamburger:innen richtet. Als Stadtmagazin wollen wir in allen Vierteln unterwegs sein – nah dran an den Menschen.

Print und online

Wir erscheinen monatlich als gedrucktes Magazin. Es ist unser Kernprodukt, in das wir viel Mühe investieren, denn wir wollen unseren Verkäufer:innen ein hochwertiges Magazin an die Hand geben. Wie sich dieses Produkt in die digitale Welt übertragen lässt, beschäftigt uns intensiv. Schon jetzt sind wir mit Onlinemagazin und auf Social Media im Netz präsent.

Als Volontär:in wünschen wir uns eine engagierte Persönlichkeit mit Tiefgang und Einfühlungsvermögen sowie journalistischen Vorerfahrungen. Besonders freuen wir uns über Bewerbungen von Menschen mit Migrationsgeschichte oder Diskriminierungserfahrungen.

Ausbildung bei uns und in anderen Redaktionen

Das zweijährige Volontariat umfasst einen vierwöchigen Kurs an der Akademie für Publizistik und zwei jeweils vierwöchige Aufenthalte in anderen Redaktionen. Wir bezahlen in Anlehnung an den Tarifvertrag über das Redaktionsvolontariat an Zeitschriften.

Wir freuen uns über Bewerbungen mit Arbeitsproben bis zum 31. März 2023 an redaktion@hinzundkunzt.de