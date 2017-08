„Asphalt“ aus Hannover : Anonyme Großspende für Straßenzeitung

Freudige Überraschung bei unseren Kollegen vom Straßenmagazin „Asphalt“ in Hannover. Sie erhielten in der vergangenen Woche eine anonyme Großspende.

Da wirft man morgens verstohlenen einen Blick in den Briefkasten und entdeckt das: ein anonymer Umschlag, darin 25.500 Euro. So geschehen in Hannover bei den Machern der Straßenzeitung „Asphalt“.

„Sowas hatten wir hier noch nie“, freut sich Chefredakteur Volker Macke. „Und weil der Spender explizit die Zeitschrift selbst lobt, fühlen wir uns in der Redaktion natürlich enorm motiviert, da weiter zu machen.“

Für die insgesamt 168 Verkäufer des Magazins ist die Spende zugleich eine große Hilfe. „Die neue Geschäftsführung hat die Idee, die Verkäufer zu qualifizieren“, sagt Vertriebsleiter Thomas Eichler. „Und zwar in unterschiedlichen Schritten. Bei den meisten Verkäufern wird es zunächst darauf hinaus laufen, dass wir das Selbstwertgefühl der Verkäufer durch Coaching stärken möchten.“