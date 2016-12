Kreativagentur Wolf trifft Jaeger : Schneeballschlacht für den guten Zweck

Charity-Adventsgruß mit Spielspaß: Die Hamburger Kreativagentur Wolf trifft Jaeger schenkt ihren Kunden und Partnern zu Weihnachten eine Computerspiel-Schneeballschlacht und spendet für die zehn besten Highscores an Hinz&Kunzt.

Die Hamburger Kreativagentur Wolf trifft Jaeger Wolf wartet mit einem kreativen Weihnachtsgruß auf: einer Schneeballschlacht. Und weil in unseren Breitengraden Schnee in der Vorweihnachtszeit durchaus nicht garantiert ist, findet diese Schneeballschlacht als Computerspiel statt. Die Agentur Wolf trifft Jaeger sendete das Browserspiel am ersten Advent als Weihnachtsgruß an ihre Kunden und Partner und fordert sie dazu auf, bis zum 31. Dezember die Avatare der Agentur-Mitarbeiter mit satten Schneebällen abzuwerfen.

Für jeden Treffer gibt es Punkte. Am Ende wird für einen jährlich wechselnden gemeinnützigen Zweck abgerechnet, denn für jeden eingetragenen Punkt aus den finalen Top Ten Highscores spendet Wolf trifft Jaeger. So kamen im letzten Jahr über 2.000 Euro für das Flüchtlingsprojekt des Basis & Woge e.V. zusammen. In diesem Jahr geht der gesamte Spendenbetrag an Hinz&Kunzt.

„Wir hoffen natürlich auf ein ähnlich gutes Ergebnis wie im letzen Jahr“, sagt Mike Jaeger, geschäftsführender Gesellschafter von Wolf trifft Jaeger. „Denn wir möchten die tolle Arbeit von Hinz&Kunzt mit einer tollen Spende unterstützen. Ich bin da aber guter Dinge, unsere Kunden und Partner sind immer topmotiviert und im dritten Jahr auch ganz gut warmgespielt.“

Hier geht es direkt zur Schneeballschlacht.