Fischmarkt : Platte einer Frau geräumt

Das Bezirksamt Altona hat den Schlafplatz einer obdachlosen Frau unter der Antonibrücke am Fischmarkt räumen lassen. Es ist die siebte Plattenräumung in Altona in diesem Jahr.

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche:

Am Freitag hat das Bezirksamt Altona die Schlafstätte einer Frau am Fischmarkt, unterhalb der Antonibrücke, räumen lassen. Dem Verein „Leben im Abseits“ ist Theresa bekannt, seit ein paar Monaten habe sie an dieser Stelle Platte gemacht. Sie hatte sich dort mit einer Matratze, Blumen, einer Lichterkette eingerichtet.

Der Verein kritisiert Räumungen wie diese als „Machtspiel und Willkür der Polizei und Behörden“, da diese einzelnen Menschen ihren Schlafplatz nehmen, allerdings nichts zur Überwindung von Obdachlosigkeit beitragen. Eine Räumung sei nur eine Problemverlagerung, so Leben im Abseits.

Mit dem Laden des Beitrags akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Facebook.

Datenschutzinformation Beitrag laden Facebook-Beiträge immer entsperren PHA+PGlmcmFtZSBsb2FkaW5nPSJsYXp5IiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBub25lOyBvdmVyZmxvdzogaGlkZGVuOyIgc3JjPSJodHRwczovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vcGx1Z2lucy9wb3N0LnBocD9ocmVmPWh0dHBzJTNBJTJGJTJGd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbSUyRkxlYmVuaW1BYnNlaXRzJTJGcG9zdHMlMkYzOTcxMDQzOTU3OTMzNDUmYW1wO3Nob3dfdGV4dD10cnVlJmFtcDt3aWR0aD01MDAiIHdpZHRoPSI1MDAiIGhlaWdodD0iNzkwIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgc2Nyb2xsaW5nPSJubyIgYWxsb3dmdWxsc2NyZWVuPSJhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4iPjwvaWZyYW1lPjwvcD4=

Mike Schlink, Pressesprecher des Bezirksamts Altona, bestätigt die Räumung, die der Frau zwei Tage im Voraus schriftlich angekündigt worden sei. Dabei seien „mehr als fünf Kubikmeter Müll, Kartons und Flaschen“ entfernt worden. Man habe der Person „zwei Einkaufswagen, die unter anderem mit einer Isomatte und mit einer Wolldecke bestückt waren, überlassen“. Allerdings seien solche Räumungen momentan selten.

Laut der im Bezirksamt geführten Statistik nehmen sie aber offensichtlich zu: Auf Nachfrage heißt es, dass in den Jahren 2020 und 2021 jeweils sechs Räumungen von Schlafplätzen im Bezirk Altona stattgefunden haben, 141 Schlafstätten wurden in diesen zwei Jahren festgestellt. Im laufenden Jahr 2022 wurden 38 Schlafstätten festgestellt und bereits jetzt sieben geräumt.