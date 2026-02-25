Im März kehrt das antikapitalistische Känguru zurück in den Buchhandel. Ein Interview mit seinem Erfinder Marc-Uwe Kling über seinen neuen Roman und die Aufgabe politischer Kunst in Zeiten von AfD und Trump.
Hinz&Kunzt: Als 2009 die „Känguru-Chroniken“ erschienen, gab es die AfD noch nicht, Donald Trump war Fernsehmoderator und der Klimawandel für viele ein eher theoretisches Konzept. Ist das kommunistische Beuteltier 2026 eigentlich vollends verzweifelt?
Marc-Uwe Kling: Das Känguru hat ja eine „Not-to-Do-Liste“ mit Sachen,...
Jetzt online kaufen und Hinz&Kunzt unterstützen!
*
Die aktuellsten drei Ausgaben sind nur außerhalb unseres Verkaufsgebiets online erhältlich. Mehr Infos.