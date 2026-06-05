Mir passt es ja gar nicht in den Kram, dass ich seit Wochen mit einem Herbert-Grönemeyer-Ohrwurm durch Hamburg laufe. Aber leider habe ich mich nicht gegen meine Kolleg:innen durchgesetzt, die der Versuchung nicht widerstehen konnten, unseren Männer-Schwerpunkt in der Juni-Ausgabe mit Referenzen auf Grönemeyers Song „Männer“ zu spicken. Zugegeben: „Wann ist ein Mann ein Mann?“ auf die Titelseite zu schreiben, war natürlich auch verführerisch.

Mein Kollege Lukas Gilbert hat sogar noch einen draufgesetzt und eine Zeile hinzugedichtet: „Männer sind obdachlos“. So hat er seinen Artikel überschrieben, in dem er die Frage klärt, wieso der Männer-Anteil unter Obdachlosen eigentlich so hoch ist. Immerhin vier von fünf Obdachlosen in Deutschland sind männlich. Ist das ein Beleg dafür, dass auch Männer in unserer Gesellschaft benachteiligt werden, wie oft behauptet wird? Nicht wirklich. Die tatsächlichen Gründe erfahren sie im digitalen und gedruckten Magazin, einen Auszug finden sie weiter unten.

Auch Vasile ist ein Mann und obdachlos. Und er musste gestern seine Sachen und sein Zelt einpacken, weil man ihm nicht einmal einen Platz in einem Gebüsch hinter einer Lärmschutzwand gegönnt hat – dort, wo er sicher niemanden gestört hat. Weil auf der anderen Seite der Lärmschutzwand der Verkehr auf die Autobahn rollt, unterstellte der Straßenbetreiber „eine Ablenkung für die Verkehrsteilnehmenden sowie ein Aufhalten im Gefahrenbereich“. Blödsinn, wenn sie mich fragen. Wäre Vasile der Räumungsaufforderung nicht gefolgt, hätte er 5000 Euro bezahlen sollen!

Das Statement der Autobahn GmbH kommt nicht ohne den Hinweis auf städtische Übernachtungsquartiere für Obdachlose aus. Angesichts einer anderen Meldung der Woche ist das wohlfeil: Die Notunterkunft „Pik As“ ist nämlich überfüllt, im Mai hat die Stadt 30 Hilfesuchenden kein Bett angeboten. Vasile hat sein Zelt an anderer Stelle aufgebaut.

„Es ist nicht die Aufgabe der Autobahn GmbH für Ausweichquartiere zu sorgen“, erklärt die Sprecherin. Das stimmt. Aber ist es wirklich ihre Aufgabe, Menschen ohne Obdach aus dem letzten Winkel der Stadt zu verscheuchen, wo sie sicher niemanden stören oder gefährden? Ich denke nicht.