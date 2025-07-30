Die Europäische Union, der Bund und auch Hamburg haben sich verpflichtet, die Obdach- und Wohnungslosigkeit bis zum Jahr 2030 zu beenden. So ist der Stand in Hamburg.

In Hamburg müssen 32.410 Menschen in einer Unterkunft leben, weil sie keine Wohnung finden – das entspricht in etwa der Einwohner:innenzahl von Ahrensburg. Gemessen an der Bevölkerungszahl leben damit in keinem anderen Bundesland so viele Wohnungslose. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes aus dem Juli dieses Jahres. Nicht erfasst sind sogenannte verdeckt Wohnungslose, also Menschen, die keine eigene Wohnung haben, aber etwa bei Bekannten unterkommen. 1685 Menschen sind davon laut neuester Hochrechnung betroffen. Hinzu kommen 3787 Menschen, die derselben Hochrechnung zufolge auf Hamburgs Straßen schlafen. Macht zusammen fast 38.000 Menschen.

Sie alle sollen bis zum Jahr 2030 in einer Wohnung leben: Im Vertrag von Lissabon haben sich die EU-Mitgliedsstaaten bereits 2021 verpflichtet, die Obdach- und Wohnungslosigkeit bis dahin zu beenden. Auch Hamburg hat sich dem Ziel angeschlossen.

Hamburg hat einen langen Weg vor sich.

Offen ist, wie das gelingen soll: Seit der letzten Erhebung vor einem Jahr stagniert die Zahl der Wohnungslosen in Hamburg. Die Menschen bleiben zudem immer länger in den städtischen Unterkünften, weil sie keine Wohnung finden. 22.640 und damit gut zwei Drittel der Hamburger Wohnungslosen leben dort seit einem Jahr oder länger. Die Zahl der Obdachlosen hat sich seit der letzten Erhebung im Jahr 2018 fast verdoppelt. Und das Leben auf der Straße endet für viele Menschen tödlich: 28 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hamburgs Straßen gestorben.

„Wirksame Maßnahmen sind dringend erforderlich“, sagt Stefanie Koch, Wohnungslosenexpertin der Diakonie in Hamburg, angesichts der neuesten Zahlen. „Innerhalb des letzten Jahres konnten keine Verbesserungen erreicht werden.“ Die Diakonie sieht die Situation nicht nur als soziale Herausforderung, sondern auch als wirtschaftliches Problem: „Jede Wohnung für wohnungslose Menschen hilft, weitere kostenintensive Plätze in der öffentlich-rechtlichen Unterbringung einzusparen. Das gibt den Menschen eine Perspektive und rechnet sich auch“, sagt Koch. Die Pro-Kopf-Gebühr für Wohnunterkünfte liegt aktuell bei 850 Euro pro Monat. Für die meisten Bewohner:innen übernimmt der Staat diese Kosten.

Kommentar Hamburg braucht Mut Die Hamburger Sozialbehörde kann sich nicht vorwerfen lassen, nichts zu tun: Sie prüft, plant, probiert aus – bewegt sich dabei aber in Trippelschritten. Doch was es jetzt braucht, um das Ziel zu erreichen, die Obdach- und Wohnungslosigkeit bis 2030 zu beenden, sind Sprünge. Und zwar gewaltige. Dass die Obdachlosenzahlen immer weiter steigen, die Wohnungslosenzahlen stagnieren und eine öffentliche Unterkunft für viele Menschen von der Zwischenlösung zum Dauerzustand wird, muss wachrütteln. Sozialverbände fordern vom Senat schon lange, sich auf überprüfbare Zwischenschritte bei der Bekämpfung der Obdach- und Wohnungslosigkeit festzulegen. Das ist richtig. Im rot-grünen Koalitionsvertrag fehlen solche konkreten Ziele leider. Keine Lösung ist zudem für Menschen in Sicht, die nie regulär in Deutschland gearbeitet haben, etwa weil sie auf Baustellen ausgebeutet wurden und obdachlos geworden sind. Sie können oftmals keine Sozialleistungsansprüche in Deutschland nachweisen, werden deshalb von Hilfsangeboten nicht erreicht und verelenden auf unseren Straßen. Dass Housing First in Hamburg endlich vom Modellprojekt zum regulären Hilfsangebot werden soll, ist ein Schritt, der Hoffnung macht. Jetzt ist die Stadt gefordert, das Angebot durch den Bau günstiger Wohnungen mit voller Kraft voranzubringen und endlich eine Trendwende einzuleiten. Der aktuelle Senat ist passenderweise bis zum Jahr 2030 gewählt. Spätestens zum Ende der aktuellen Legislaturperiode wissen wir also, wie ernst es SPD und Grüne in Hamburg meinen und welchen Stellenwert die Bekämpfung der Obdach- und Wohnungslosigkeit einnimmt. Text: Lukas Gilbert

Sieben-Punkte-Plan gegen die Wohnungsnot

Hat die Stadt die Dringlichkeit erkannt? Im Sozialausschuss der Bürgerschaft verweist Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) Mitte Juli auf einen Sieben-Punkte-Plan, den ihre Behörde schon 2022 beschlossen hat. Man habe sich, so Schlotzhauer, intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, wie man das Wohnungsangebot für Menschen, die besonders dringend eine Bleibe suchen, erhöhen kann. Dem Plan zufolge soll etwa der städtische Unterkunftsbetreiber Fördern & Wohnen selbst mehr bauen, Förderprogramme und Unterstützungsangebote sollen ausgeweitet werden.

Doch allen Ankündigungen zum Trotz fehlt es in Hamburg an Wohnraum – vor allem an günstigem, der sich speziell an Menschen mit besonders großen Problemen auf dem Wohnungsmarkt richtet. Das Problem: Die Zahl der Haushalte, die besonders dringend eine Wohnung brauchen, steigt immer weiter. Zum 31. Dezember 2024 hatten 16.148 Menschen in Hamburg einen Dringlichkeitsschein oder eine Dringlichkeitsbestätigung vom Wohnungsamt (WA) und galten damit als vordringlich Wohnungssuchende – etwa weil ihnen Obdachlosigkeit droht. Die Zahl der sogenannten WA-gebundenen Sozialwohnungen, die speziell diesen Menschen helfen sollen, sinkt hingegen kontinuierlich, weil viele aus der Preisbindung fallen. Nur noch 24.485 solcher Wohnungen gibt es 2025 in Hamburg, vor fünf Jahren waren es noch mehr als 34.000.

Die Sozialbehörde gibt sich dennoch optimistisch. Seit 2016 seien knapp 1200 WA-Wohnungen fertiggestellt worden. Die Zahl der neu bewilligten WA-Wohnungen habe sich 2024 auf 511 gesteigert und damit im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Entspannung ist dennoch nicht in Sicht: Laut einer Senatsprognose fallen bis 2030 fast 10.000 weitere WA-Wohnungen aus der Preisbindung – das Angebot schrumpft, die Lage auf dem Wohnungsmarkt spitzt sich zu.

„Einzigartig in Deutschland“

Was der Mangel an bezahlbaren Wohnungen bedeutet, zeigt sich auch im jährlichen Winternotprogramm. Insgesamt 2741 und damit ähnlich viele Obdachlose wie in den Vorjahren nutzten vergangenen Winter eine der zusätzlichen städtischen Notschlafstellen. Im Schnitt schliefen pro Nacht mehr als 600 Menschen in den beiden Großunterkünften oder in Wohncontainern auf dem Gelände von Kirchengemeinden. In den Augen der Sozialsenatorin ist das Programm ein voller Erfolg: „Das Hamburger Winternotprogramm ist einzigartig in Deutschland“, sagt sie im Sozialausschuss nicht ohne Stolz. Doch trotz mehr als 3500 Beratungsgesprächen konnten vergangenen Winter gerade einmal 107 Obdachlose aus dem Notprogramm weitervermittelt werden. Die meisten aber nicht in eine eigene Wohnung, sondern in Unterkünfte. Für die große Mehrheit blieb nach dem Winter nur der Weg zurück auf die Straße.

Andernorts zeigt sich, wie die Bekämpfung der Obdach- und Wohnungslosigkeit gelingen kann. So stellt Finnland seit vielen Jahren Wohnungen nach dem Housing-First-Prinzip bereit: Obdachlose bekommen zuerst eine Wohnung, ohne Vorbedingungen. Danach folgen freiwillige Hilfsangebote. Das Konzept wirkt – und wird weltweit übernommen, auch in Hamburg. Doch während Finnland sein gesamtes Hilfesystem nach dem Housing-First-Prinzip ausgerichtet hat, bleibt es hier bislang bei ersten Versuchen. So ging Hamburg 2022 lediglich mit einem Modellprojekt an den Start, das innerhalb von drei Jahren 30 Wohnungen nach dem Housing-First-Prinzip vergeben sollte. Das war erwartungsgemäß erfolgreich. Schon bis Ende 2024 wurden die 30 geplanten Wohnungen vergeben, mittlerweile sind es 37.

Housing First als Chance

Dank des Erfolgs soll aus dem Modellprojekt nun ein dauerhaftes Angebot werden – und die Sozialbehörde weckt Hoffnungen: Bislang gab es für das Housing-First-Projekt eine gedeckelte Fördersumme und damit auch nur eine begrenzte Anzahl an Wohnungen. Durch die künftige Finanzierung nach dem Sozialrecht falle diese Deckelung weg. Im Sozialausschuss spricht die zuständige Amtsleiterin Susanne Nicolaus von einem „Gamechanger“: „Wenn sich die Lage am Wohnungsmarkt entspannt, dann können wir viele Menschen, die jetzt auf der Straße leben, erreichen.“ Ob sich die Lage angesichts des immer kleineren WA-Wohnungsbestands entspannt, ist indes fraglich.

Könnte die Bundesregierung helfen? Immerhin hat die neue Bauministerin Verena Hubertz (SPD) gerade erneut verkündet, endlich den „Bau-Turbo“ zu zünden, der unter ihrer Vorgängerin Klara Geywitz (SPD) eher stotterte. Das Bauministerium hat zudem nach langer Vorbereitung vergangenes Jahr den Nationalen Aktionsplan gegen Wohnungslosigkeit beschlossen. Das Papier listet bekannte Probleme auf und will sich in erster Linie als Handlungsleitfaden sowie als „Startpunkt eines gemeinsamen Weges“ verstanden wissen. Konkrete Maßnahmen bleiben hingegen vage und „präjudizieren weder laufende noch zukünftige Haushaltsverhandlungen“, wie es in Verwaltungssprache heißt. Bedeutet: Die Maßnahmen sind unverbindlich. Im frisch verabschiedeten Bundeshaushalt sind nur knapp 1,5 Millionen Euro für den Aktionsplan vorgesehen. Die Hamburger Sozialsenatorin sieht das kritisch: „Der Nationale Aktionsplan enthält keine Verpflichtungen für Bundesländer und Kommunen. Er bietet keine Grundlage, dass der Bund Länder und Kommunen finanziell unterstützt“, bilanziert sie im Sozialausschuss. Immerhin biete er die Möglichkeit des Austauschs und für gemeinsame Initiativen, um Gesetzesänderungen auf Bundesebene anzustoßen.

Hamburg, so viel ist klar, hat einen langen Weg vor sich, um die Obdach- und Wohnungslosigkeit zu besiegen. Viel Zeit bleibt dafür nicht, 2030 steht vor der Tür.