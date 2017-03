Adventskalender : 16. Dezember: Fährhausstraße 14/14a

Hier gibt sich der Eigentümer nicht mal die Mühe, den Leerstand in bester Lage zu verbergen: keine Alibi-Gardinen, wild wuchert das Grün in den Gärten. Die drei Villen in Uhlenhorst stehen seit mindestens zwei Jahren leer, sollen angeblich saniert werden.

Entsprechende Bauanträge seien gestellt worden oder „werden zeitnah erwartet“, so das Bezirksamt Nord. Wann die Anträge gestellt und wann sie genehmigt wurden und warum der Leerstand seitdem geduldet wird, beantwortete das Amt nicht und verwies allgemein auf „komplexe Verwaltungsverfahren, die sich zum Beispiel aus Anforderungen des Denkmalschutzes oder des Baurechts ergeben“.

Rund um die Alster stehen noch weitere schöne Häuser seit Jahren leer und warten auf eine sinnvolle Nutzung: etwa am Leinpfad 21 oder in der Bebelallee 10 und 11.

Text und Foto: Ulrich Jonas