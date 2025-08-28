Er kam 2015 als Geflüchteter nach Deutschland und möchte „etwas zurückgeben“. Daher schneidet Friseur Hossein Amiri Hinz&Kunzt-Verkäufer:innen einmal im Monat kostenlos die Haare.



Am Ende der Fotosession in seinem Laden an der Hammer Landstraße möchte der Besitzer des Friseursalons noch etwas loswerden: „Amiri ist nicht nur ein gutes Fotomodell, sondern vor allem ein sehr guter Mensch“, sagt der Chef, erkennbar stolz auf seinen Mitarbeiter. Amiri lächelt bescheiden, doch er hört solch ein Kompliment nicht zum ersten Mal. „Ein Mensch mit göttlichem Herzen und göttlicher Seele“, so bedankt sich etwa auf Instagram ein User für Amiris Arbeit samt ansteckender Freundlichkeit. Bestätigen können das auch seine „Kund:innen“, die leider kein Geld für einen Friseurbesuch übrig haben: die Hinz&Kunzt-Verkaufenden. Ihnen schenkt Amiri einen Gratis-Haarschnitt. Alle vier Wochen, meist an einem Montag, im Hinz&Kunzt-Haus.

Einen Tag vor den Fotoaufnahmen empfängt Amiri in seiner Einzimmerwohnung in Hamm. Bett, Schrank, kleiner Tisch mit Obstkorb, ein Sessel, ein Stuhl – die Einrichtung ist spartanisch. Der 36-Jährige will heute noch lernen für die schriftliche Meisterprüfung, die er im November in Hamburg ablegen möchte, die praktische hat er bereits bestanden. Er muss sie erneut machen, weil er im Iran Frauen nicht die Haare schneiden durfte. Der alte neue Titel wäre der vorläufige Höhepunkt seines Lebens in Deutschland. „Ich habe zwei Heimaten“, sagt Amiri in gutem, weichem Deutsch. Die andere, eigentliche, das ist der Iran.