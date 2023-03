Winternotprogramm für Obdachlose : Einzelzimmer frei

Freitags informieren wir per Mail über die Nachrichten der Woche: Für Newsletter anmelden www.CleverReach.de

60 Einzelzimmer bietet Hamburg im Winternotprogramm für Obdachlose an. Sie stehen großteils leer – rein kommen trotzdem nicht alle, die dringend Ruhe bräuchten.

Eigentlich müssten die 60 Zimmer heiß begehrt sein: eigenes Bad, eigener Fernseher und viel Privatsphäre, weil man sich mit niemandem den Raum teilen muss – und ihn anders als sonst üblich nicht jeden Morgen verlassen muss. Im Hamburger Winternotprogramm für Obdachlose gibt es sonst nur Mehrbettzimmer, die Einzelzimmer in einem ehemaligen Hotel in Billbrook sind die Ausnahme. Und trotzdem stehen sie zum Großteil leer: Laut Sozialbehörde war in der Spitze nicht einmal jedes zweite Bett der insgesamt 60 Einzelplätze belegt. Wie kann das sein?

Für alle Obdachlosen sind die Zimmer nicht gedacht, erklärt eine Sprecherin der Sozialbehörde: „Die Einzelzimmer in der Halskestraße werden Personen vorgehalten, die Obdach­losenunterkünfte auch im Winter ­meiden und schon lange ausschließlich auf der Straße leben.“ Auch wer ­eine psychische Erkrankung hat oder suchtkrank ist, soll demnach dort ­Ruhe finden. Zweifellos leben auf Hamburgs Straßen etliche Menschen, auf die das zutrifft – und die dringend ein solches Angebot benötigen.

Wer spontan selbst nach einem Einzelzimmer fragt, hat jedoch eher schlechte Chancen. Denn im Winternotprogramm entscheiden darüber nicht die Sozialarbeiter:innen vor Ort, sondern deren Vorgesetzte.