Neue Teststrategie : Coronatests für Obdachlose 

Ab sofort testet die studentische Poliklinik im CaFée mit Herz im Verdachtsfall Obdachlose auf Corona. Auch an den Standorten des Winternotprogramms wird getestet.

Bislang werden Obdachlose im Verdachtsfall in allen städtischen Unterkünften des Winternotprogramms auf Corona getestet. In Zusammenarbeit mit dem zu den Asklepios-Kliniken gehörenden Labordienstleister Medilys werden jetzt auch sogenannte Antigen-Schnelltests im CaFée mit Herz durchgeführt. Medizinstudierende der privaten Asklepios School unterstützen bereits seit zwei Jahren unter ärztlicher Aufsicht jeden Freitag von 14 bis 16 Uhr Obdachlose in der Tagesaufenthaltsstätte auf St. Pauli. Das erweiterte Angebot, soll verhindern, dass sich das Virus unter Menschen auf der Straße verbreitet. Auch die Mitarbeiter*innen der Sozialeinrichtung können bei Bedarf von den Tests Gebrauch machen.

Neue Teststrategie für die kalte Jahreszeit

Die Kapazitäten der Labore für länger dauernde PCR-Test in Deutschland stoßen langsam an ihre Grenzen. Das Bundesministerium für Gesundheit hat deswegen eine neue nationale Teststrategie für die kalte Jahreszeit verabschiedet. Menschen mit leichten Erkältungssymptomen, die keinen direkten Kontakt zu Infizierten hatten, werden zunächst nicht mehr getestet. Verstärkt getestet werden hingegen Risikogruppen. Also Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Dazu zählen in der Regel auch Obdachlose.

Für Wohnunterkünfte wie das Winternotprogramm gilt künftig: Reihentestungen der Bewohner*innen können vom Gesundheitsamt angeordnet werden, wenn es zu Infektionen in einer Unterkunft kommt. Das gab Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Dienstag im Rathaus bekannt. Laut einer Sprecherin vom Unterkunftsbetreiber fördern und wohnen kämen die neuen nationalen Bestimmungen selbstverständlich auch für Hamburgs Obdachlose zur Geltung.